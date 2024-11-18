Юный эстонский дзюдоист завоевал бронзу на чемпионате Европы среди молодежи до 23 лет
На чемпионате Европы по дзюдо среди молодежи до 23 лет, который прошел в польском Пила, 17-летний тяжеловес Марек-Адриан Мясак завоевал бронзовую медаль.
Марек-Адриан Мясак, который в этом году также стал чемпионом Европы среди юношей до 18 лет, завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по дзюдо среди молодежи до 23 лет в польском Пила. В первом круге он одержал победу над израильтянином Евгением Шмачилиным. Однако в следующем бою он уступил немцу Даниэлю Удсилауру.
Тем не менее, Марек-Адриан Мясак продолжил борьбу в утешительном круге, где одержал две победы: сначала он победил украинца Николая Грыбока с результатом ваза-ари, а затем в бронзовом поединке выиграл у азербайджанца Канаана Насибова, также набрав два ваза-ари.
Золото на турнире досталось грузину Иракли Деметрашвили, серебро завоевал поляк Гжегож Тересиньский, а вторую бронзу получил Георг Удсилаури.
Еще один эстонский тяжеловес, Карл Прийлинн-Тюрк, занял пятое место.
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