Юный эстонский дзюдоист завоевал бронзу на чемпионате Европы среди молодежи до 23 лет

Марек-Адриан Мясак, который в этом году также стал чемпионом Европы среди юношей до 18 лет, завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по дзюдо среди молодежи до 23 лет в польском Пила. В первом круге он одержал победу над израильтянином Евгением Шмачилиным. Однако в следующем бою он уступил немцу Даниэлю Удсилауру.

Тем не менее, Марек-Адриан Мясак продолжил борьбу в утешительном круге, где одержал две победы: сначала он победил украинца Николая Грыбока с результатом ваза-ари, а затем в бронзовом поединке выиграл у азербайджанца Канаана Насибова, также набрав два ваза-ари.

Золото на турнире досталось грузину Иракли Деметрашвили, серебро завоевал поляк Гжегож Тересиньский, а вторую бронзу получил Георг Удсилаури.

Еще один эстонский тяжеловес, Карл Прийлинн-Тюрк, занял пятое место.

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