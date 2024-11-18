ВИДЕО | „Неужели он и правда Санта-Клаус?“ Эстонский покерный феномен Корзинин поделился с поклонниками трогательными мудрыми словами

После победы на престижном турнире этапа Triton Monte Carlo с бай-ином 150 000 долларов, где Владимир Корзинин выиграл впечатляющие 4,1 миллиона евро, эстонский покерист снова удивил всех, отказавшись от интервью с организаторами. Вместо этого он оставил три кратких наставления, записанных на бумажных листочках.

„Все влюбились во Владимира на этой неделе. Ему дали множество прозвищ, таких как Санта-Клаус или „Гэмблдор“, благодаря его харизме и загадочности. Однако он не дал нам интервью после победы, несмотря на наши попытки пообщаться с ним на протяжении всего фестиваля“, — рассказали ведущие. „Тем не менее, он оставил нам записки из отеля с секретами успеха в покере“.

Мудрые наставления Корзинина были следующими:

„Ты не можешь проиграть, если не хочешь выиграть и быть лучше всех“.

„Санта-Клаус сделал всё возможное, чтобы подарить победу магическому Осси (финну Осси Кетола, проигравшему в финале), но жизнь своим поворотом подтвердила следующее сообщение: я вас всех люблю одинаково“.

Любопытно, что после победы Корзинин отдал трофей финну.

Своё сообщение Корзинин завершил юмористической подписью: „Санта-Клаус, который притворяется Владимиром“.

Это вызвало у ведущих яркие улыбки. „Как мы можем не любить этого парня сейчас еще больше?“ — воскликнул один. Другой добавил: „Неужели мы только что встретили настоящего Санта-Клауса?“

Через несколько мгновений Корзинин совершенно случайно оказался в студии. „Просто хотел проверить, не забыл ли я что-то записать“, — сказал он, глядя на свои мудрые слова.

„Все верно: нельзя просто гоняться за победой и стремиться быть лучше других“. После этого мужчины обнялись, и Корзинин послал воздушные поцелуи в камеру.

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