ВИДЕО | „Новая коалиция - это „брак по уму“. Стальнухин и Райк официально объявили о новом властном союзе

„Наше дело - ремонтировать детские сады и убирать снег“, - сказал Стальнухин и попытался завершить дискуссию на тему войны в Украине.

На прямой вопрос об отношении к войне Стальнухин ответил коротко „Я против войны“, правда, подчеркнув, что это не является вопросом уровня местного самоуправления.

Михаил Стальнухин, отвечая на вопрос ERR о том, не поменял ли он своих взглядов и считает ли по-прежнему правительство Эстонии „фашистским“, как он когда-то выразился, ответил, что он не в том возрасте, когда люди меняют убеждения. И добавил, что правительство поступило в тот раз (в ситуации с памятником-танком - ред.) неправильно.

Во время пресс-конференции претендующая на пост мэра Катри Райк несколько раз повторила, что нынешняя коалиция - это „отношения не по любви, а по уму“, имея в виду „брак по расчету“. Она попросила СМИ и общественность не нагнетать негатив, а „дать Нарве развиваться в качестве эстонского города“.

На данный момент коалиционный договор, с которым общественность сможет ознакомится в четверг, подписали 18 депутатов, вдобавок к депутатам фракции Respekt еще Стальнухин, Стольфат, Ефимов, Пахомова, Лутус, Шемарин, Шурупова, Орлов, Каврус, Голубцова и Мяги из отколовшейся части фракции „Нарва“.

Евграфов эту версию опровергает и утверждает, что Стальнухин первым стал формировать свой избирательный список, переманив в него пятерых центристов.

Сам Стальнухин на пресс-конференции рассказал о том, что первым, оставив за бортом нескольких центристов, в том числе Татьяну Стольфат, в сторону переговоров с Катри Райк и ее фракцией Respekt двинулся Алексей Евграфов. Именно это и послужило причиной раскола внутри фракции „Нарва“, в результате которой и родилась новая коалиция, но уже оставив за бортом самого Евграфова.

Напомним, что две недели назад депутаты горсобрания начали между собой обсуждать возможности изменения политических позиций. По словам Катри Райк, в правящей фракции Narva наметился раскол, кроме того, председателю горсобрания Ирине Янович был выдвинут вотум недоверия на сессии горсобрания в прошлом месяце. Все это подвигло оппозицию попробовать взять инициативу в свои руки.

На вопрос корреспондента RusDelfi, каким образом можно избежать дискуссии о войне на местном уровне, если это главная тема, пронизывающая все слои и сферы общества, Стальнухин ответил:

„От меня чего требуют? Вам ясным языком сказано: местная власть работает в соответствии с Конституцией и законодательством... Эстонской ССР...“ Тут Стальнухина перебили Катри Райк и журналисты, которые смехом обратили внимание на эту забавную оговорку. „Ладно, - махнул рукой Стальнухин и поправил себя. - Эстонской Республики“. Закон не требует, чтобы я на каждом шагу опускался на колени и кого-то в попку чмокал. У каждого есть свои убеждения. Но у кого-то есть возможность эти убеждения высказывать, а у кого-то - нет“.

"У вас нет?“ - переспросила журналист RusDelfi.

„Ну, по большому счету, нет. И в этой ситуации самое умное - оставить людей при своем мнении. Жизнь сама все расставит по местам. Я буду заниматься городскими делами! Я буду заниматься детальными планировками, принятием проектов и так далее“.

„Но вы будете председателем городского собрания в приграничном городе, где люди говорят о войне, где проходят выставки... Завтра вот 1000 дней со дня начала войны, возможно, кто-то об этом вспомнит перфомансом или представлением“, - возразила журналист RusDelfi.

„Какое отношение это все имеет ко мне как председателю городского собрания?“ - еще раз спросил Стальнухин.

Он вспомнил выставку-инсталляцию, посвященную жертвам войны, устроенную перед бывшим ДК Герасимова, где, по его словам, „были развешаны какие-то тряпки“.

„Вам нравится такое искусство, вы, пожалуйста, и ходите на это место молитесь. А для меня это искусством не является. Почему городское собрание должно быть втянуто в разборки, искусство это или не искусство? Свою личную точку зрения я выскажу на своем Youtube-канале, но здесь, в городском собрании, я про это говорить не буду“.

Официально все случится в четверг

21 ноября, в четверг, на сессии горсобрания, как сказала Катри Райк, планируется, что необходимое большинство депутатов проголосуют за вотум недоверия председателю Ирине Янович, ее заместителю, а также мэру Нарвы - Яану Тоотсу. Также, по ее словам, будет назначено голосование по новому председателю горсобрания. Им станет Михаил Стальнухин.

Сразу же назначить мэра города нельзя, поэтому голосование за кандидатуру мэра состоится на следующей сессии горсобрания. Она может быть назначена уже через неделю после той, что пройдет 21 ноября.

Новая коалиционная фракция будет носить имя „Нарва 2.0.“, намекая на обновленную версию старого варианта.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .

Какое впечатление оставил у вас этот материал? Позитивно Удивительно Информативно Безразлично Печально Возмутительно Отправить