ФОТО | В Раквере определились чемпионы Эстонии по бодибилдингу и фитнесу

Чемпионат Эстонии по бодибилдингу и фитнесу собрал 100 спортсменов из 13 клубов, став настоящим праздником спорта и красоты. По словам президента Эстонской федерации бодибилдинга и фитнеса Эрго Метсла, соревнования отличились высоким уровнем конкуренции, особенно в таких категориях, как „фитнес-бикини“, „бодифитнес“, „велнес“ и „акробатический фитнес“. Метсла также отметил рост числа участников среди мужчин и популярность категории „фит-модель“, где в этом году соревновались уже 20 спортсменов.

Юниоры задали тон турниру

В категории „фит-модель“ среди юниоров (16–23 года) чемпионкой Эстонии стала Бриана Корнилтсев. Серебро завоевала Анника Абсалон, а бронзу — Мийя Муленок. В акробатическом фитнесе первенствовала Маргит Куусе, за которой последовали Лисандра Кягу и Мария Хендриксон. В артистическом фитнесе лучшей стала Валерия Копаева, а призовые места заняли Дарья Друнченко и Татьяна Дудашова.

Мужские категории также вызвали большой интерес. Победителем в бодибилдинге стал Марко Талвар, который также одержал победу в классическом бодибилдинге. Серебро и бронзу в бодибилдинге завоевали Кентер Леас и Марк Парт. В категории „менс физик“ золотую медаль получил Доминик Абол, второе место досталось Янно Лукасу, а третье — Танелу Тамму.

Женские категории продемонстрировали выдающийся уровень подготовки. В „фитнес-бикини“ для девушек 21–23 лет победила Анастасия Калашникова, за ней следовали Анна Калинина и Анна Катерина Матильда Асу. Среди юниоров 16–20 лет (до 166 см) чемпионкой стала Бриана Корнилтсев, а в категории выше 166 см — Мийя Муленок. Абсолютной чемпионкой в „фитнес-бикини“ была признана Бриана Корнилтсев.

Среди мастеров в категории „велнес“ (35+) победила Анастасия Тойкка. В „фит-модели“ среди женщин старше 35 лет первой стала Лийса Хунт, а среди мужчин старше 40 лет в классическом бодибилдинге и „классик физик“ лучшим был Индрек Вильбикс.

Итоги и командный зачёт