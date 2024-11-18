В Сумах ракета ударила по девятиэтажному жилому дому. Погибли 10 человек, более 50 ранены

В результате попадания ракеты в девятиэтажный жилой дом в Сумах погибли десять человек, в том числе 9-летний мальчик и 14-летняя девочка, сообщили власти города. Ранения получили 63 человека, в том числе восемь детей. По данным прокуратуры Украины, повреждения получили по меньшей мере 10 многоэтажных зданий и автомобили.