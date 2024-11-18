ВИДЕО | Юный эстонский футболист забил великолепный гол „ножницами“ в ворота сборной Швеции

На 35-й минуте матча полузащитник „Нымме Калью“ Ромми Сихт блеснул мастерством, сравняв счёт эффектным ударом через себя.

Всего семь минут спустя Максим Калимуллин вывел эстонскую сборную вперёд, забив решающий гол. Эти яркие моменты принесли Эстонии историческую победу над Швецией со счётом 2:1.

Ключевые моменты матча (гол Сихта с 3:00 минуты):

В стартовом матче отборочного турнира юношеская сборная Эстонии уступила Норвегии с минимальным счётом 1:2.

Заключительная игра турнира состоится во вторник, когда эстонцы встретятся с командой Грузии. Интрига сохраняется: в первый игровой день грузины обыграли Швецию со счётом 2:1, но затем потерпели поражение от Норвегии в упорной борьбе — 2:3.

В элитный круг выходят по две лучшие команды из каждой группы. Поскольку Норвегия уже выиграла свою группу, а Швеция не может избежать последнего места, судьба второй путёвки решится в матче между Эстонией и Грузией.

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