Яанус Рийбе: расширение сети семейных центров поможет семьям с маленькими детьми избежать серьезных проблем

Семейное гнездо (ПереПеса) – это сеть центров для молодых семей, которые предлагают помощь и услуги в одном месте. Бюджет Таллинна на 2025 год направлен на создание и развитие таких центров по всему городу.

Бюджет Таллина на 2025 год предусматривает финансирование для дальнейшего расширения сети семейных центров, делая город более дружелюбным к семьям и укрепляя связь с местными сообществами. Цель создания семейных центров отражена в плане развития Таллина „Tallinn 2035“ на период 2025-2028 годов. Эти центры помогают найти помощь и поддержку в одном месте, способствуя профилактике проблем и заботе о родителях. В следующем году планируется открытие центров в Хааберсти и Пирита, а в 2026 году – ремонт и повторное открытие центра в Пыхья-Таллинне. В Кесклинне уже функционирует такой центр, необходимы семейные центры и в других районах.

В центрах можно получить поддержку, укрепляющую родительские и семейные отношения, способствующую здоровью и общему благополучию.

Семейные центры ориентированы на семьи с маленькими детьми. В центрах можно получить поддержку, укрепляющую родительские и семейные отношения, способствующую здоровью и общему благополучию. Семьи могут участвовать в группах поддержки, получать советы и надёжную информацию. Наличие услуг в одном месте экономит время и силы родителей, ведь часто услуги распределены по всему городу и не всегда легко доступны, что усложняет доступ к помощи. В семейных центрах семьи могут получить помощь в вопросах здоровья, социальных и психологических услуг, а также родительского образования.

Основная цель центров – профилактика, помощь родителям и детям на ранней стадии, чтобы предотвратить усугубление проблем. В настоящее время городские службы в Таллинне в основном сосредоточены на решении уже возникших проблем, а профилактика менее доступна. Семейные центры позволяют распознавать и устранять проблемы как можно раньше, прежде чем они перерастут в сложные и дорогостоящие ситуации. Это акцент на систематической профилактике.