Яанус Рийбе: расширение сети семейных центров поможет семьям с маленькими детьми избежать серьезных проблем
Семейные центры ориентированы на семьи с маленькими детьми. В центрах можно получить поддержку, укрепляющую родительские и семейные отношения, способствующую здоровью и общему благополучию. Семьи могут участвовать в группах поддержки, получать советы и надёжную информацию.
Семейное гнездо (ПереПеса) – это сеть центров для молодых семей, которые предлагают помощь и услуги в одном месте. Бюджет Таллинна на 2025 год направлен на создание и развитие таких центров по всему городу.
Бюджет Таллина на 2025 год предусматривает финансирование для дальнейшего расширения сети семейных центров, делая город более дружелюбным к семьям и укрепляя связь с местными сообществами. Цель создания семейных центров отражена в плане развития Таллина „Tallinn 2035“ на период 2025-2028 годов. Эти центры помогают найти помощь и поддержку в одном месте, способствуя профилактике проблем и заботе о родителях. В следующем году планируется открытие центров в Хааберсти и Пирита, а в 2026 году – ремонт и повторное открытие центра в Пыхья-Таллинне. В Кесклинне уже функционирует такой центр, необходимы семейные центры и в других районах.
В центрах можно получить поддержку, укрепляющую родительские и семейные отношения, способствующую здоровью и общему благополучию.
Семейные центры ориентированы на семьи с маленькими детьми. В центрах можно получить поддержку, укрепляющую родительские и семейные отношения, способствующую здоровью и общему благополучию. Семьи могут участвовать в группах поддержки, получать советы и надёжную информацию. Наличие услуг в одном месте экономит время и силы родителей, ведь часто услуги распределены по всему городу и не всегда легко доступны, что усложняет доступ к помощи. В семейных центрах семьи могут получить помощь в вопросах здоровья, социальных и психологических услуг, а также родительского образования.
Основная цель центров – профилактика, помощь родителям и детям на ранней стадии, чтобы предотвратить усугубление проблем. В настоящее время городские службы в Таллинне в основном сосредоточены на решении уже возникших проблем, а профилактика менее доступна. Семейные центры позволяют распознавать и устранять проблемы как можно раньше, прежде чем они перерастут в сложные и дорогостоящие ситуации. Это акцент на систематической профилактике.
В современных городах модель семейных центров важна для создания социальной сплоченности и снижения чувства одиночества. Семейные центры становятся местом, где молодые родители могут участвовать в общественной жизни и укреплять свои социальные связи. Также семейные центры предлагают гибкие возможности, помогающие сочетать работу и семейную жизнь. Здесь можно получить помощь по уходу за ребёнком, медицинскую консультацию и поддержку в вопросах семейных отношений, что помогает родителям вернуться к работе или совместить воспитание ребёнка с профессиональной деятельностью.
Пять шагов для развития сети семейных центров
Несмотря на то, что Таллинн только начинает формировать и развивать новую целостную сеть, можно выделить несколько направлений, которые стоит учитывать и развивать.
1. Создание семейного центра в каждом районе, чтобы семьи могли получать помощь рядом с домом.
2. Гибкость модели – создание временных или мобильных семейных центров, которые могут перемещаться туда, где в данный момент существует наибольшая потребность. Это обеспечит доступ к помощи в независимости от места проживания семьи.
3. Расширение профилактической работы и консультирования для решения проблем на ранних стадиях.
4. Учет планов по городскому планированию и строительству новых жилых районов. Это предполагает создание семейных центров в новых районах, чтобы молодые семьи могли сразу получать помощь и возможность ухода за детьми.
5. Развитие сотрудничества с частным сектором. Укрепление взаимодействия с работодателями, которые поддерживают благополучие сотрудников и их семей, принесет пользу всему обществу.
Аналогичные центры успешно работают в других европейских странах. Примеры других стран подтверждают, что семейные центры – это эффективное решение, укрепляющее сообщества и предотвращающее рост проблем.
Таллинн может использовать эту проверенную модель и создать сильную общегородскую сеть семейных центров, которая поддержит родителей, укрепит сообщества и сделает город более дружелюбным к семьям. Улучшение условий для семей с детьми должно стать приоритетом для Таллинна. Настало время создать городское пространство и необходимые услуги, которые соответствуют потребностям молодых семей с детьми. Это означает инвестиции в безопасные игровые площадки, зеленые зоны, качественные образовательные учреждения и доступные услуги, так как каждая семья заслуживает благоприятную среду для жизни.
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