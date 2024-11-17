NYT: Байден разрешил Украине наносить удары вглубь России ракетами ATACMS

Как пишет BBC News Русская служба со ссылкой на издание, речь идет об американских баллистических ракетах системы ATACMS, дальность которых достигает 300 километров.

По словам собеседников NYT, это оружие, скорее всего, будет первоначально применено украинскими силами против российских и северокорейских войск для защиты позиций ВСУ в Курской области.

Как пишет NYT, российские военные собираются начать крупное наступление, в котором примут участие около 50 000 солдат, включая северокорейские войска, на укрепившиеся украинские позиции в Курской области с целью вернуть всю российскую территорию, захваченную украинцами в августе.

Украинцы могут использовать ракеты ATACMS для нанесения ударов по скоплениям российских и северокорейских войск, ключевым единицам военной техники, узлам логистики, складам боеприпасов и линиям снабжения в глубине России.

Это поможет Киеву снизить эффективность российско-северокорейского наступления, пишет издание.

Решение Байдена за два месяца до окончания его пребывания в должности президента и вступления на пост Дональда Трампа — это серьезное изменение в политике США, пишет NYT.

С самого начала поставок американского оружия Киеву Вашингтон запрещал наносить удары по российским тылам, опасаясь, что это приведет к опасной эскалации не только в регионе, но и в Европе в целом. И сейчас некоторые американские чиновники сказали NYT о своих опасениях по поводу того, что применение Украиной американских ракет на территории России может побудить Путина предпринять ответные силовые действия против США и их партнеров по коалиции.

Однако другие собеседники издания заявили, что считают эти опасения преувеличенными.

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