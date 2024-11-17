ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (998-й день) | Песков назвал разговор между Путиным и Шольцем „деловым и откровенным“. Шольц: взгляды Путина на войну в Украине не изменились
Подводим итоги очередного дня войны.
В Курской области в результате удара дрона погибла главный редактор „Народной газеты“ Большесолдатского района Юлия Кузнецова.
Дрон атаковал автомобиль местного участкового, в котором ехала Кузнецова днем 17 ноября, на автодороге Дьяконово — Суджа. В результате атаки участковый и его жена (она также работает в „Народной газете“ оператором) получили осколочные ранения, Кузнецова, пишет Baza. Глава Курской области Алексей Смирнов, заявил, что Кузнецова „вывозила архивные дела редакции и хотела в своем новом материале рассказать землякам об обстановке в районе“.
В Берлине проходит антивоенный марш.
Его организовали российские оппозиционные политики Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Юлия Навальная. В США, Австралии, Новой Зеландии, Грузии и Швейцарии также прошли антивоенные акции.
Российские войска утром 17 ноября нанесли ракетные удары и атаковали дронами территорию Украины, в том числе Киев, Одессу, Кривой Рог, Днепр и Ровно.
В Одессе из-за атаки был остановлен весь городской электротранспорт, сообщил глава города Геннадий Труханов. В Печерском районе Киева загорелся жилой дом, в который попал обломок сбитого беспилотника. Пострадала женщина, она находится в больнице. Также по столице Украины были выпущены крылатые ракеты, объявило командование Воздушные силы ВСУ. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что целью российского ракетного удара была энергосистема страны. Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал нанесенный войсками РФ удар „одной из крупнейших воздушных атак“ с начала полномасштабного вторжения.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к отражению массированного российского удара были привлечены истребители F-16.
Самолеты „сбили около 10 воздушных целей“.
Минобороны РФ прокомментировало массированный удар по Украине.
В ведомстве заявили, что он был нанесен „высокоточными средствами поражения по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу ВПК Украины“. Также, объявило Минобороны, были „поражены предприятия, которые выпускали продукцию военного назначения“.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал разговор между Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Он назвал его „деловым, детальным и весьма откровенным“.
Шольц: Взгляды Путина на войну в Украине не изменились.
Разговор с Путиным помог понять, что во взглядах российского президента на войну мало что изменилось, сообщил канцлер ФРГ. Но, по его словам, важно было дать понять, что поддержка Украины не ослабнет.
Песков: Пока нет подготовки к разговору Путина и Трампа.
По словам пресс-секретаря президента РФ, разговор Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется, но при необходимости его можно оперативно организовать.
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