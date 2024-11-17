Премьер Польши после атаки РФ на Украину: следующие недели будут решающими

„Никто не остановит Путина телефонными звонками. Атака прошлой ночью, одна из самых крупных в этой войне, показала, что телефонная дипломатия не может заменить реальную поддержку Украины со стороны всего Запада. Следующие недели будут решающими не только для войны, но и для нашего будущего“, - написал Туск в X (Twitter).

В ночь и утро 17 ноября российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине, используя ракеты разных типов и ударные дроны.

В связи с масштабной комбинированной атакой Россией территории Украины ракетами и беспилотниками военное командование соседней Польши подняло в воздух истребители, пишет BBC News Русская служба. Об этом со ссылкой на сообщение Оперативного командования польской армии в сети Х пишет РБК-Украина.

„В соответствии с действующими процедурами, Оперативный командующий Группы вооруженных сил активизировал все имеющиеся в его распоряжении силы и средства, подняты на дежурство очередные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние высокой готовности“, — цитирует издание сообщение польских военных.

Массированная атака нескольких регионов Украины российскими ракетами началась около 06:00 по киевскому времени. Отбоя тревоги пока не было.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, целью атаки стала украинская энергетическая инфраструктура. Были зафиксированы случаи обесточивания, а также пострадавшие и жертвы.

По данным источников, в общей сложности российская сторона выпустила 210 воздушных целей, включая 120 ракет и 90 дронов. Силы ПВО Украины уничтожили 144 воздушных цели — 102 ракеты и 42 БПЛА, в том числе одну гиперзвуковую ракету 3М22 „Циркон“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .

Какое впечатление оставил у вас этот материал? Позитивно Удивительно Информативно Безразлично Печально Возмутительно Отправить