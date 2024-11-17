Трамп сделал очередное заявление о войне в Украине

„Мы будем очень упорно работать с Россией и Украиной. Это (война - ред.) должно прекратиться. Россия и Украина должны остановиться. Мы будем работать над этим“, - подчеркнул политик.

Во время мероприятия во Флориде Трамп выразил сожаление из-за смерти людей в результате боевых действий в Украине, „несмотря на то, солдаты ли это“, или люди, „находящиеся в городах“.

Напомним, Трамп неоднократно заявлял, что завершит войну в Украине через 24 часа после своего избрания на второй президентский срок.

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