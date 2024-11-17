Балтийская хоккейная лига: „Пантер“ реабилитировался за разгромное поражение от рижской „Призмы“

В первом периоде Томи-Петтери Ансио и Савелий Новиков вывели „Пантер“ вперед с преимуществом в две шайбы. Однако к середине третьего периода рижская „Призма“ сумела сравнять счет. Менее чем за три минуты до финальной сирены Никлас Силдре забросил победную шайбу, позволив „Пантер“ одержать победу.

На данный момент „Пантер“ занимает второе место в турнирной таблице Балтийской хоккейной лиги с 24 очками. Следующий матч команда проведет 27 ноября в 19:00 в Хааберсти против лидера лиги, рижского „Мого“.

В чемпионате Эстонии дублирующий состав „Пантер“ потерпел поражение от нарвской команды „Паэмурру“ с минимальным разрывом — 5:6.

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