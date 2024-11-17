СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: сможет ли тартуская команда продлить серию побед в противостоянии с „Латвийским университетом“?

Тартуская команда, которая в последнее время набирает отличную форму, поднялась на пятое место в турнирной таблице эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet с пятью победами и тремя поражениями. Сейчас команда выигрывает в четырех матчах подряд.

„Латвийский университет“, напротив, продолжает испытывать трудности и остается без побед. На данный момент команда потерпела девять поражений и занимает последнее, 15-е место в таблице. Также без побед находится „Кейла БШ“, однако эта команда провела восемь матчей и имеет на своем счету столько же поражений.