17.11.2024, 13:19
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: сможет ли тартуская команда продлить серию побед в противостоянии с „Латвийским университетом“?
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Тартуского университета“ проведет домашний матч против „Латвийского университета“. Игра начнется в 17:00 и будет доступна для всех подписчиков Delfi.
Тартуская команда, которая в последнее время набирает отличную форму, поднялась на пятое место в турнирной таблице эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet с пятью победами и тремя поражениями. Сейчас команда выигрывает в четырех матчах подряд.
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