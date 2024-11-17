17.11.2024, 12:41
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „ТалТех“ отправляется в гости к клубу „Виймси“
Начало в 17:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Виймси“ примет на своем паркете столичный „ТалТех/Алексела“. Матч начнется в 17:00, и его трансляция будет доступна для всех подписчиков Delfi.
В этом сезоне команда „ТалТех/Алексела“ показывает более стабильные результаты, одержав пять побед и потерпев четыре поражения, что ставит её на восьмое место в турнирной таблице эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet.
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