СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „ТалТех“ отправляется в гости к клубу „Виймси“

В этом сезоне команда „ТалТех/Алексела“ показывает более стабильные результаты, одержав пять побед и потерпев четыре поражения, что ставит её на восьмое место в турнирной таблице эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet.

В то время как „Виймси“ одержал лишь одну победу и потерпел семь поражений, занимая 13-е место среди 15 команд. Сзади них идут „Латвийский университет“ и Кейлаская баскетбольная школа („Кейла“ БШ), которые пока не одержали ни одной победы.