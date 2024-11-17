Баскетбол
17.11.2024, 12:41

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „ТалТех“ отправляется в гости к клубу „Виймси“

 
Начало в 17:00
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

Сегодня в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Виймси“ примет на своем паркете столичный „ТалТех/Алексела“. Матч начнется в 17:00, и его трансляция будет доступна для всех подписчиков Delfi.

В этом сезоне команда „ТалТех/Алексела“ показывает более стабильные результаты, одержав пять побед и потерпев четыре поражения, что ставит её на восьмое место в турнирной таблице эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet.

В то время как „Виймси“ одержал лишь одну победу и потерпел семь поражений, занимая 13-е место среди 15 команд. Сзади них идут „Латвийский университет“ и Кейлаская баскетбольная школа („Кейла“ БШ), которые пока не одержали ни одной победы.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии