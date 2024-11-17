МАТЧ В ЗАПИСИ и ВИДЕООБЗОР | Эстоно-латвийская лига: „ТалТех“ нанес клубу „Виймси“ седьмое поражение подряд

„Виймси“ начал матч удачно, выиграв первую четверть со счетом 23:21 к радости домашней публики. Однако к перерыву впереди уже был „ТалТех“ — 41:36. Перед заключительной четвертью гости увеличили отрыв до 63:48, а в итоге одержали уверенную победу со счетом 88:70.