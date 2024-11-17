17.11.2024, 11:27
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Женская волейбольная Балтийская лига: команда „Спортивной школы Раэ/ВИАСТОН“ сыграет с „ТУ/Бигбанк“
Начало в 15:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в рамках женской Балтийской волейбольной лиги, команда „Спортивной школы Раэ/ВИАСТОН“ встретится с „Тартуским университетом/Бигбанк“. Матч начнётся в 15:00, и его смогут посмотреть все подписчики Delfi.
Команда „Спортивной школы Раэ/ВИАСТОН“ уверенно лидирует в турнирной таблице женской Балтийской волейбольной лиги. В шести матчах она одержала пять побед и потерпела одно поражение, набрав 16 очков. Их сегодняшний соперник, „ТУ/Бигбанк“, находится на пятом месте с 13 очками после семи игр, в которых команда одержала четыре победы и трижды уступила.
Уже подписаны?