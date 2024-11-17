МАТЧ В ЗАПИСИ | Женская волейбольная Балтийская лига: команда „Спортивной школы Раэ/ВИАСТОН“ обыграла „ТУ/Бигбанк“

Команда „Спортивной школы Раэ/ВИАСТОН“ уверенно лидирует в турнирной таблице женской Балтийской волейбольной лиги. В семи матчах она одержала шесть побед и потерпела одно поражение, набрав 18 очков. Их соперник, „ТУ/Бигбанк“, находится на пятом месте с 14 очками после восьми игр, в которых команда одержала четыре победы и четырежды уступила.