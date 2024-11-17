РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине, введены экстренные отключения света
Утром 17 ноября Россия осуществила массированный ракетный удар по территории Украины. По данным мониторинговых каналов, одновременно в воздушном пространстве страны находилось 45 ракет. В Украине ввели экстренные отключения света, пишет Униан.
По данным Воздушных сил Украины, пуски ракет из стратегических бомбардировщиков начались в 05:42. Затем Россия запустила ракеты „Калибр“, была угроза баллистических ракет из Крыма. Враги атаковали Днепр, один человек пострадал — 42-летний мужчина получил осколочные ранения. Ему оказана медицинская помощь, сообщил глава ОГА Сергей Лысак.
Повреждения
Повреждены несколько многоэтажных домов, учебное заведение и автомобиль. Звуки взрывов были слышны на Криворожье, в Самаровском районе и Каменском. Также возникло несколько пожаров. Последствия обстрелов уточняются.
Ракеты направлялись на Киев, Кропивницкий, Кривой Рог и другие регионы
Ракеты направлялись на Киев, Кропивницкий, Кривой Рог, Одессу, Николаевскую, Житомирскую, Хмельницкую, Черниговскую, Полтавскую и Винницкую области. Некоторые изменяли курс в воздухе. Также была угроза баллистических ракет из Воронежа. Взрывы были слышны в Одессе, Днепре и Кривом Роге.
07:18
Россия нанесла удары гиперзвуковыми ракетами „Кинжал“. В Киеве прогремела серия взрывов. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в Оболонском районе работают силы ПВО. Ракеты летят в сторону западных регионов, в том числе на Тернопольскую и Львовскую области.
Проблемы с электроснабжением
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в некоторых районах города возникли проблемы с электроснабжением и водоснабжением.
07:32
Россия атакует объекты энергетической инфраструктуры. Взрывы прогремели в Виннице и Хмельницкой области. ПВО работает в ряде областей. Есть угроза для ряда городов.
Энергетические отключения
ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений электроэнергии в Киевской, Киевской области, Донецкой и Днепропетровской областях.
07:54
Россия продолжает атаки на объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине, сообщило Министерство энергетики. Оператор системы передачи ввёл режим экстренных отключений.
ПВО на Львовщине
На Львовщине работает ПВО. Непосредственная угроза для Староконстантинова, Яремче, Буковеля, Шепетовки и Луцка. Ракетная атака продолжается, ракеты остаются в воздушном пространстве.
08:01
Россия атакует западные области Украины. Группа ракет направляется на Волынь и Ровно, ПВО работает по целям. Также зафиксированы повторные пуски „Кинжалов“ из Тамбова по Киеву.
08:05
В результате атаки оккупантов пострадали три района Киева. В Голосеевском районе обломок ракеты упал рядом с супермаркетом „Сильпо“. Предварительно разрушений и пострадавших нет. В Деснянском районе обломки БПЛА упали на открытой местности.
08:10
Россия атаковала жилой сектор в Николаеве. Погибли два человека, сообщает мэр Александр Сенкевич. Также зафиксированы взрывы в Закарпатье. В сети появились кадры пролета ракеты над Буковелем.
08:18
В результате падения обломков ракеты в Червоноградском районе Львовской области загорелись гаражи и автомобиль. На месте работают пожарные.
08:38
Группа „шахедов“ вошла в воздушное пространство Украины, двигаясь в сторону Киевской и Житомирской областей. Ракеты меняют курс.
08:48
В Винницкой области пострадали объекты критической инфраструктуры. Без жертв и пострадавших. Есть отключения света. Службы выехали на места и начнут ликвидацию последствий после окончания воздушной тревоги.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.