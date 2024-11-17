РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине, введены экстренные отключения света

По данным Воздушных сил Украины, пуски ракет из стратегических бомбардировщиков начались в 05:42. Затем Россия запустила ракеты „Калибр“, была угроза баллистических ракет из Крыма. Враги атаковали Днепр, один человек пострадал — 42-летний мужчина получил осколочные ранения. Ему оказана медицинская помощь, сообщил глава ОГА Сергей Лысак.

Повреждения

Повреждены несколько многоэтажных домов, учебное заведение и автомобиль. Звуки взрывов были слышны на Криворожье, в Самаровском районе и Каменском. Также возникло несколько пожаров. Последствия обстрелов уточняются.

Ракеты направлялись на Киев, Кропивницкий, Кривой Рог и другие регионы

Ракеты направлялись на Киев, Кропивницкий, Кривой Рог, Одессу, Николаевскую, Житомирскую, Хмельницкую, Черниговскую, Полтавскую и Винницкую области. Некоторые изменяли курс в воздухе. Также была угроза баллистических ракет из Воронежа. Взрывы были слышны в Одессе, Днепре и Кривом Роге.

07:18

Россия нанесла удары гиперзвуковыми ракетами „Кинжал“. В Киеве прогремела серия взрывов. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в Оболонском районе работают силы ПВО. Ракеты летят в сторону западных регионов, в том числе на Тернопольскую и Львовскую области.

Проблемы с электроснабжением

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в некоторых районах города возникли проблемы с электроснабжением и водоснабжением.

07:32

Россия атакует объекты энергетической инфраструктуры. Взрывы прогремели в Виннице и Хмельницкой области. ПВО работает в ряде областей. Есть угроза для ряда городов.

Энергетические отключения

ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений электроэнергии в Киевской, Киевской области, Донецкой и Днепропетровской областях.

07:54

Россия продолжает атаки на объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине, сообщило Министерство энергетики. Оператор системы передачи ввёл режим экстренных отключений.

ПВО на Львовщине