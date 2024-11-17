ВИДЕО | Юношеская сборная Эстонии по футболу одержала историческую победу над Швецией
Юношеская сборная Эстонии (U19) добилась исторической победы, обыграв Швецию со счётом 2:1 в матче отборочного раунда к Евро-2025. Встреча прошла в городе Бурос и стала первой в истории, когда эстонская команда этой возрастной категории смогла одолеть шведов.
Эстония начала матч великолепно, оказав высокое давление на Швецию, что не позволило сопернику сразу наладить свою игру. Уже на первой минуте эстонцы заработали угловой, а на второй создали опасный момент: после длинной передачи на Максима Калимуллина, тот сыграл на Максимилиана Скворцова, чей мощный удар прошел чуть выше перекладины, сообщает Jalgpall.ee.
В первые пять минут игры дважды по воротам пробил Андер-Йоосеп Косэ. Сначала он ударил после подачи углового, а затем пробил издали после перехвата мяча и контратаки, но забить так и не удалось.
Швеция медленно набирала ритм и на 10-й минуте вышла вперёд: Элиас Пильстрём отправил мяч в сетку с линии штрафной. Однако после этого контроль над игрой вновь перешёл к Эстонии. На 35-й минуте счёт стал равным: Ромми Сихт, который три дня назад забил в матче с Норвегией, отличился настоящим шедевром, пробив слета. Эстония не остановилась на ничьей и всего через 7 минут вышла вперёд: Александр Лохматов подал в штрафную, Калимуллин принял мяч на грудь и уверенно отправил его в ворота.
В компенсированное время первого тайма Швеция создала опасный момент, когда Закария Лукили мощно пробил по воротам. Однако Сильвер Ребане, который блистал на протяжении всей игры, снова продемонстрировал свою отличную технику спасений. Эстония ушла на перерыв, сохраняя преимущество в счете (2:1).
На второй тайм Швеция вышла с явным намерением изменить ход игры в свою пользу, но Эстония уверенно справилась с лёгким напором соперника. В отличие от первого тайма, количество ударов обеих команд значительно снизилось, и в итоге ни одна из команд не сумела забить больше голов. Однако Эстония несколько раз была близка к этому. На 50-й минуте вратарь Швеции ошибся при оценке подачи Лохматова, покинул ворота, и Калимуллин оказался рядом, чтобы отправить мяч в пустые ворота, но мяч не лёг удобно на ногу, и удар не состоялся. Тот же игрок проявил активность и в моменте, который произошёл через 10 минут: после длинного паса Евгения Чернякова он элегантно ушёл от защитника и пробил с острого угла, но вратарь парировал удар.
Лучший момент второго тайма для Эстонии произошёл на 79-й минуте: после углового Швеции мяч был выбит к Калимуллину, который, пробежав до центра поля, отпасовал на свободного Скворцова. Однако вратарь снова оказался на высоте и парировал удар. Надежды Швеции на ничью разрушились на 80-й минуте, когда защитник Альбин Гаши получил красную карточку и покинул поле. Шведы завершали матч вдевятером, поскольку на пятой добавленной минуте был удалён вратарь Нильс Рамминг, нарушивший правила и сфоливший против Отта Оскара Валдару во время контратаки эстонской сборной.
Судейский свисток зафиксировал победу Эстонии со счётом 2:1, благодаря которой команда заработала свои первые очки в рамках отбора на Евро-2025. Это историческая победа, ведь Эстония ранее никогда не побеждала Швецию в соревнованиях среди юношеских сборных до 19 лет. В первом матче отборочного турнира Эстония уступила Норвегии со счётом 1:2.
Обзор матча можно посмотреть ТУТ
Во вторник, 19 ноября, Эстония встретится с ровесниками из Грузии. Грузия одержала победу над Швецией в первом игровом дне с тем же счётом 2:1, а в субботу потерпела поражение от Норвегии со счётом 2:3.
В элитный круг выходят по две лучшие команды из каждой группы. Поскольку Норвегия уже выиграла свою группу, а Швеция не может избежать последнего места, судьба второй путёвки решится в матче между Эстонией и Грузией.
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