ВИДЕО | Юношеская сборная Эстонии по футболу одержала историческую победу над Швецией

Эстония начала матч великолепно, оказав высокое давление на Швецию, что не позволило сопернику сразу наладить свою игру. Уже на первой минуте эстонцы заработали угловой, а на второй создали опасный момент: после длинной передачи на Максима Калимуллина, тот сыграл на Максимилиана Скворцова, чей мощный удар прошел чуть выше перекладины, сообщает Jalgpall.ee.

В первые пять минут игры дважды по воротам пробил Андер-Йоосеп Косэ. Сначала он ударил после подачи углового, а затем пробил издали после перехвата мяча и контратаки, но забить так и не удалось.

Швеция медленно набирала ритм и на 10-й минуте вышла вперёд: Элиас Пильстрём отправил мяч в сетку с линии штрафной. Однако после этого контроль над игрой вновь перешёл к Эстонии. На 35-й минуте счёт стал равным: Ромми Сихт, который три дня назад забил в матче с Норвегией, отличился настоящим шедевром, пробив слета. Эстония не остановилась на ничьей и всего через 7 минут вышла вперёд: Александр Лохматов подал в штрафную, Калимуллин принял мяч на грудь и уверенно отправил его в ворота.

В компенсированное время первого тайма Швеция создала опасный момент, когда Закария Лукили мощно пробил по воротам. Однако Сильвер Ребане, который блистал на протяжении всей игры, снова продемонстрировал свою отличную технику спасений. Эстония ушла на перерыв, сохраняя преимущество в счете (2:1).