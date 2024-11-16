В Китае студент, заваливший экзамен, устроил резню в кампусе университета. Восемь человек убиты, 17 ранены

Нападавшим был бывший студент, который недавно провалил экзамен и не получил аттестат об окончании обучения. Он задержан, передает „Медуза“ .

Это не первое нападение с ножом в Китае за последние месяцы. В октябре 50 летний мужчина совершил аналогичное нападение около здания начальной школы в Пекине; он ранил пятерых человек, в том числе трех детей. В сентябре преступник с ножом напал на посетителей супермаркета в пригороде Шанхая, тогда погибли три человека и 15 получили ранения.