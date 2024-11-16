ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (997-й день) | Зеленский хочет завершить войну „дипломатией“ в 2025 году
Подводим итоги очередного дня войны.
Оборона ВСУ продолжает рушиться на многих участках фронта
Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пребывает в глубоком кризисе. Российские войска, несмотря на растущие потери, продолжают наступление на юге Донбасса, в Курской области, на купянском фронте, на города Северск и Часов Яр и даже в Запорожской области, где несколько месяцев было затишье. Начался штурм Курахово — важнейшего логистического хаба южного Донбасса. Российские войска вошли в город с востока и дошли почти до центра.
Другое подразделение Вооруженных сил (ВС) РФ ворвалось в село Дальнее на юго-восточной окраине Курахово. Украинские войска к югу от города оказались под угрозой окружения. Одновременно подразделения ВС РФ добрались до восточной части Купянска и центра Часова Яра.
В России разработали новый вариант „Шахеда“ — с термобарическим зарядом, способным разрушать огромные здания
Российские военные при атаках на Украину в последние несколько месяцев начали использовать недавно разработанные беспилотники с термобарическим зарядом, пишет агентство Associated Press.
Термобарические боеприпасы, отмечает агентство, способны разрушать толстые стены и имеют „зловещую репутацию“ из-за того, оказывают физическое воздействие на тех, кто оказался вдали от взрыва — у раненых может возникнуть пневмоторакс и повреждение головного мозга.
G7: Россия - единственное препятствие для мира в Украине
Восстановление мира в Украине зависит исключительно от РФ, уверена группа крупнейших индустриальных государств. „Россия остается единственным препятствием на пути к справедливому и долгосрочному миру“, - заявили руководители государств и правительств Германии, Италии, Франции, Канады, США, Японии и Великобритании в субботу, 17 ноября, в Риме.
В заявлении, приуроченном к 1000-му дню полномасштабного российского вторжения, страны G7 подчеркнули свое единство в непоколебимой поддержке Украины в ее „борьбе за суверенитет, свободу, независимость, территориальную целостность и восстановление“. Они также выразили уважение Украине, продемонстрировавшей „беспримерную стойкость и решимость“ в защите „своей земли, своей культуры и своего народа“.
Зеленский хочет завершить войну „дипломатией“ в 2025 году
Несмотря на сложную ситуацию на фронте, Украина намерена приложить усилия, чтобы завершить войну не позднее 2025 года. „С нашей стороны мы должны сделать все, чтобы в следующем году война закончилась. Дипломатическими путями. Это очень важно“, - заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу „Суспильне“ по случаю 100-летия „Украинского радио“, обнародованном в субботу, 16 ноября.
Украинский лидер признал, что ситуация на восточном участке фронта „действительно сложная“. Российские войска, хоть и неспешно, но продвигаются. Успехи россиян на фронте Зеленский объяснил медленной комплектацией бригад подготовленными кадрами и вооружением. По его словам, Украина до сих пор не получила половину оружия, обещанного США.
„Медиазона“: Вербовка в армию РФ идет рекордными темпами
С июля по сентябрь 2024 года банки России оформили 54,2 тыс. кредитных каникул для новых участников войны в Украине, включая контрактников и мобилизованных. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщило издание „Медиазона“ со ссылкой на данные Банка России. Для сравнения - за аналогичный период 2023 года выдано 30 тыс. подобных отсрочек.
Как пишет „Медиазона“, статистика может свидетельствовать о рекордных цифрах вербовки в армию РФ. В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о каникулах по ипотечным и потребительским кредитам и займам для воюющих в Украине. За этот период всего одобрено 411 тыс. таких каникул.