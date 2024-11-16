Оборона ВСУ продолжает рушиться на многих участках фронта

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пребывает в глубоком кризисе. Российские войска, несмотря на растущие потери, продолжают наступление на юге Донбасса, в Курской области, на купянском фронте, на города Северск и Часов Яр и даже в Запорожской области, где несколько месяцев было затишье. Начался штурм Курахово — важнейшего логистического хаба южного Донбасса. Российские войска вошли в город с востока и дошли почти до центра.

Другое подразделение Вооруженных сил (ВС) РФ ворвалось в село Дальнее на юго-восточной окраине Курахово. Украинские войска к югу от города оказались под угрозой окружения. Одновременно подразделения ВС РФ добрались до восточной части Купянска и центра Часова Яра.

В России разработали новый вариант „Шахеда“ — с термобарическим зарядом, способным разрушать огромные здания

Российские военные при атаках на Украину в последние несколько месяцев начали использовать недавно разработанные беспилотники с термобарическим зарядом, пишет агентство Associated Press.

Термобарические боеприпасы, отмечает агентство, способны разрушать толстые стены и имеют „зловещую репутацию“ из-за того, оказывают физическое воздействие на тех, кто оказался вдали от взрыва — у раненых может возникнуть пневмоторакс и повреждение головного мозга.

G7: Россия - единственное препятствие для мира в Украине

Восстановление мира в Украине зависит исключительно от РФ, уверена группа крупнейших индустриальных государств. „Россия остается единственным препятствием на пути к справедливому и долгосрочному миру“, - заявили руководители государств и правительств Германии, Италии, Франции, Канады, США, Японии и Великобритании в субботу, 17 ноября, в Риме.