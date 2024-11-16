Калев Стойческу: Европу невозможно оборонять звонками по телефону Путину

Возглавляющий парламентскую комиссию по гособороне Калев Стойческу (Eesti 200) отмечает, что по существу у канцлера ФРГ и нет никакой возможности заставить Путина пересмотреть свою агрессивную политику.

„Плана нет, но есть телефон. Президент Франции Эмануэль Макрон звонил Путину десятки раз. Что получилось? Ничего хорошего. Европу невозможно оборонять звонками по телефону Путину. Еще сигнализирует такой звонок Шольца, что как будто Европа бессильна Это очень-очень плохой сигнал. Это не очень умный шаг, я бы сказал“, - подчеркнул Стойческу.

Эксперт по вопросам безопасности Райнер Сакс („Правые“) усматривает за этим шагом Олафа Шольца внутриполитические соображения.

„В Германии скоро состоятся внеочередные выборы, и насколько я понимаю, у канцлера нет особых достижений, которые он мог бы предъявить своим соотечественникам. Быть может, поэтому он пытается создать впечатление, что у него есть весомые внешнеполитические инициативы. Поскольку вероятность, что Шольц выиграет выборы и останется канцлером, невелика, его начинания не представляют сейчас для России абсолютно никакого интереса. Но при этом Россия, к сожалению, может использовать их в своих тактических интересах для внесения сумятицы в позиции европейцев“, - отметил Сакс.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна (Eesti 200) называет звонок Шольца Путину стратегической ошибкой.

„Один телефонный звонок, конечно, не означает конца света, тем паче, что Шольц однозначно заявил о своей твердой позиции. Но все же непонятно, зачем он этот разговор затеял. Эта инициатива не была согласована с союзниками. Запад должен продолжать политику изоляции Путина и непреклонно поддерживать мирный план президента Зеленского. А всякого рода колебания и нескоординированные действия по сути ослабляют позиции Украины“, - заключил Цахкна.

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