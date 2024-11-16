Петрыкина и Селевко – седьмые на этапе Гран-при по фигурному катанию

20-летняя Нина Петрыкина после короткой программы занимала 11-е место, но в произвольной программе показала чистое катание и эмоциональное исполнение. Судьи оценили её выступление в 124,90 балла — лучший результат Петрыкиной в текущем сезоне, уступивший менее пяти баллов её личному рекорду. Этот результат стал четвёртым в произвольной программе среди всех участниц. Общая сумма баллов за обе программы составила 178,66, что позволило Петрыкиной подняться на итоговое седьмое место.

Победу на этапе одержала японка Хана Йосида с результатом 199,46 балла. Второй стала её соотечественница Рино Мацуке (199,20), которая благодаря сильной произвольной программе поднялась на две позиции. Тройку лидеров замкнула итальянка Лара Наки Гутманн с результатом 198,49 балла.

В мужском одиночном катании Александр Селевко, занимавший восьмую позицию после короткой программы, сумел собраться и показал шестой результат в произвольной программе, набрав 147,79 балла. Общая сумма его баллов составила 214,15, что обеспечило ему итоговое седьмое место.

Победителем соревнований стал японец Юма Кагияма с результатом 263,09 балла. Серебро завоевал француз Кевин Эймоз (259,15), а бронзу — итальянец Даниэль Грассль (258,55).

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