16.11.2024, 16:46
В пригороде Парижа владелец ресторана захватил в заложники нескольких сотрудников(1)
ФОТО: | Scanpix
В пригороде Парижа Исси-Ле-Мулино в одном из ресторанов произошел захват заложников, сообщает „Медуза“ со ссылкой на BFM TV.
По предварительным данным, заложников удерживает хозяин ресторана. Он забаррикадировался внутри заведения. Le Figaro пишет, что захватчик — не владелец ресторана, а его сын. По данным издания, он угрожает совершить самоубийство. BFM сообщает, что мужчина вооружен ножом.
По данным Le Figaro, посетителей в ресторане в момент захвата не было, все заложники — сотрудники заведения. Их три или четыре человека.
Мотивы преступника также неясны. На месте уже находится полиция.