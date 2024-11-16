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16.11.2024, 15:19

МАТЧ В ЗАПИСИ | Женская волейбольная Балтийская лига: команда „Аудентес“ потерпела разгромное поражение от тартуского „Бигбанка“

 
Tartu Ülikool/Bigbank (Foto: Tartu Ülikool/Bigbank
Tartu Ülikool/Bigbank (Foto: Tartu Ülikool/Bigbank
ФОТО: Tartu Ülikool/BigbankVolley.ee | Erakogu

В субботу, 16 ноября, столичная команда „Аудентес/Нортекоондис“ в рамках женской Балтийской волейбольной лиги проиграла тартускому „Бигбанку“ со счетом 0:3. Матч в записи видят все подписчики Delfi.

Тартуская команда, занимающая пятое место в турнирной таблице, набрала 13 очков, тогда как „Аудентес/Нортекоондис“, расположившаяся на девятом месте, имеет всего одно очко. „Аудентес/Нортекоондис“ остаётся единственной командой лиги, которая ещё не одержала ни одной победы.

В субботу в 17:00 лидер турнира, команда „Спортивная школа Раэ /ВИАСТОН“, проведёт матч в Юри против „ТалТеха“, занимающего на два места ниже в турнирной таблице.

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