16.11.2024, 15:19
МАТЧ В ЗАПИСИ | Женская волейбольная Балтийская лига: команда „Аудентес“ потерпела разгромное поражение от тартуского „Бигбанка“
ФОТО: | Erakogu
В субботу, 16 ноября, столичная команда „Аудентес/Нортекоондис“ в рамках женской Балтийской волейбольной лиги проиграла тартускому „Бигбанку“ со счетом 0:3. Матч в записи видят все подписчики Delfi.
Тартуская команда, занимающая пятое место в турнирной таблице, набрала 13 очков, тогда как „Аудентес/Нортекоондис“, расположившаяся на девятом месте, имеет всего одно очко. „Аудентес/Нортекоондис“ остаётся единственной командой лиги, которая ещё не одержала ни одной победы.
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