МАТЧ В ЗАПИСИ | Женская волейбольная Балтийская лига: команда „Аудентес“ потерпела разгромное поражение от тартуского „Бигбанка“

Тартуская команда, занимающая пятое место в турнирной таблице, набрала 13 очков, тогда как „Аудентес/Нортекоондис“, расположившаяся на девятом месте, имеет всего одно очко. „Аудентес/Нортекоондис“ остаётся единственной командой лиги, которая ещё не одержала ни одной победы.