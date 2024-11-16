Завотделом коммунального хозяйства и строительства мэрии Нарвы признана виновной в коррупции, мэр не в курсе

В пятницу, 15 ноября, заведующая отделом коммунального хозяйства и строительства Департамент городского хозяйства Нарвской горуправы Татьяна Леннук была признана виновной в том, что при ее содействии тендер достался фирме ее бывшего мужа. Мэр Нарвы Яан Тоотс узнал об уголовном деле от журналиста Delfi после объявления решения суда.