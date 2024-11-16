16.11.2024, 14:17
Завотделом коммунального хозяйства и строительства мэрии Нарвы признана виновной в коррупции, мэр не в курсе(4)
ФОТО: Narva Linnavalitsus
В пятницу, 15 ноября, заведующая отделом коммунального хозяйства и строительства Департамент городского хозяйства Нарвской горуправы Татьяна Леннук была признана виновной в том, что при ее содействии тендер достался фирме ее бывшего мужа. Мэр Нарвы Яан Тоотс узнал об уголовном деле от журналиста Delfi после объявления решения суда.
Обвинение Вируского окружного суда касается организованного Департаментом городского хозяйства Нарвской горуправы в 2021 году тендера по поиску фирмы, которая займется проектированием и строительством пяти островков безопасности, а также установкой дорожных знаков.
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