СЕГОДНЯ | Сможет ли сборная Эстонии по футболу снова обыграть Азербайджан в Лиге наций?

Сборная Эстонии уже встречалась с Азербайджаном в октябре. Тогда, в Таллинне, эстонцы одержали уверенную победу со счётом 3:1. Голами за „синих футболок“ отметились Власий Синявский, Рокко Роберт Шейн и Иоан Яковлев.

Перед пятым туром лидерами группы являются Швеция и Словакия, набравшие по 10 очков. Сборная Эстонии с тремя очками занимает третье место, в то время как Азербайджан остаётся без очков на последней позиции.

В субботу вечером сборная Эстонии имеет шанс гарантировать своё место в C-дивизионе Лиги наций. Для этого необходимо либо обыграть Азербайджан, либо сыграть вничью. Если же победу одержит Азербайджан, судьба сохранения в дивизионе решится в последнем туре во вторник: Эстония сыграет в Трнаве против Словакии, а Азербайджан отправится в гости к Швеции.

По регламенту Лиги наций дивизиона C, две худшие команды покидают этот дивизион. На данный момент такими командами являются Литва и Азербайджан, которые не набрали ни одного очка, проведя по 4 матча. Литва имеет лучшие дополнительные показатели по забитым и пропущенным мячам — 3:8, в то время как у Азербайджана эти показатели составляют 3:11. В других группах дивизиона последние места занимают Латвия с 4 очками и разницей голов 4:5 (после 5 сыгранных матчей), а также Люксембург с 2 очками и разницей 1:4 (после 4 игр).

До предстоящей встречи сборная Эстонии играла с Азербайджаном 11 раз. Из этих матчей наша команда выиграла 4, а проиграла лишь 2. Остальные 5 встреч завершились ничьей. Благодаря четырём победам и позитивной разнице забитых и пропущенных мячей (12-9) Эстония имеет небольшое преимущество в личных встречах.