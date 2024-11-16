Сборная Эстонии по футболу удержала ничью с Азербайджаном и осталась в дивизионе С Лиги наций

Сборная Эстонии едва не открыла счёт уже в самом начале матча. Аниер, вырвавшись за спину защитников Азербайджана, пробил по воротам, но мяч, к сожалению, угодил в перекладину. В первой половине первого тайма игра была равной, однако с течением времени небольшое преимущество оказалось на стороне хозяев. Первый по-настоящему опасный момент у них возник на 39-й минуте, когда Азербайджан заработал штрафной. Элвин Джафаргулиев сильно закрутил мяч, и тот попал в перекладину.

Во втором тайме хозяева продолжили давление, и на 54-й минуте Карл Якоб Хейн выручил сборную Эстонии, отразив удар Мусы Гурбанлы. Азербайджанцы не оставляли попыток и приближались к воротам всё ближе. На 60-й минуте с ещё одним опасным ударом выступил Озан Кёкцю, пробивший с линии штрафной, но Карл Якоб Хейн вновь спас команду. А на 74-й минуте эстонских футболистов выручила штанга, когда удар Озана Кёкцю с восьми метров пришёлся в стойку.

В концовке встречи нашим футболистам всё-таки удалось отодвинуть игру от своих ворот, заработав угловой. Однако, несмотря на усилия, реализовать стандарт не получилось.

Эстонским футболистам удалось выдержать шквал атак хозяев и добиться столь важной ничьей, продемонстрировав отличную защитную игру.

Сыграв вничью, сборная Эстонии набрала четыре очка и гарантировала себе третье место в группе Лиги С.

Сборная Азербайджана уже не сможет подняться с последней позиции. Будет ли команда вылетать напрямую в Лигу D или сыграет в стыковых матчах, зависит от результатов в других группах.

Эстония проведет свой последний матч 19 ноября, встретившись с командой Словакии. В этот же день Азербайджан сыграет на выезде против Швеции.

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