ВИДЕО | Легендарный 58-летний Майк Тайсон проиграл бой 27-летнему блогеру Джейку Полу
Поединок (8 раундов) закончился победой Джейка Пола единогласным решением судей. 27-летний блогер одержал свою одиннадцатую победу на профессиональном ринге (семь из них нокаутом) при одном поражении.
58-летний „Железный Майк“ Тайсон проиграл свой первый профессиональный бой за последние 19 лет. В 2005 он окончательно завершил карьеру, но в 2024 году принял вызов от Джейка Пола — видеоблогера, который стал успешным боксером.
Разница между Тайсоном и Полом – 31 год. Бой прошел на 80-тысячном стадионе.
Еще в 2022 году Пол заявил, что хочет встретиться с Майком Тайсоном. Сам Тайсон согласился подраться: „Раньше я не воспринимал его предложение всерьез, но да, это может быть очень интересно. Все возможно, это правда. Но если драться – то только в этом году. Нам нужно успеть организовать до конца года“.
Департамент лицензирования и регулирования штата Техас санкционировал их бой как профессиональный. Но есть два нюанса: вес перчаток – 14 унций вместо стандартных 10, а формат боя – восемь раундов по две минуты вместо трех, что противоречит требованиям ассоциации боксерских комиссий.
Опасения вызывало и здоровье Тайсона: он не выступал на профессиональном уровне с 2005 года; возраст – 58 лет, он старше Пола на 31 год – рекордная разница в истории бокса; из-за обострения язвы в мае-2024 он потерял 12 кг за 11 дней.
Но спустя полгода после госпитализации 58-летний Майк Тайсон все же вышел на ринг против 27-летнего Джейка Пола.
Майк Тайсон разгромно проиграл на судейских карточках: 80-72, 79-73, 79-73. После боя Пол выразил ему уважение, а в последнем раунде поклонился: „Прежде всего, уважение Майку, он легенда, если бы не он, нас бы здесь не было. Это был тяжелый бой. Нокаут? Я пытался сделать ему немного больно, но и боялся, что он сделает больно мне“, передает Sports.ru.
Поражение в поединке с Полом стало для Тайсона седьмым в карьере.
После победы Пол заявил, что был рад встретиться на ринге с „легендой“ бокса, пишет Русская служба Би-би-си.
Встреча Тайсона и Пола, которая стала самым ожидаемым событием в мире бокса, состоялась в пятницу вечером в городе Арлингтон (штат Техас). Трансляцию вела платформа Netflix, у которой 280 млн подписчиков по всему миру.
„Мы рады предложить это уникальное спортивное событие пользователям Netflix по всему миру“, – заявили в Netflix.
Но сервис не справился с притоком зрителей – на главном событии трансляция рухнула. Пользователи возмущались в соцсетях, что вместо бокса видят зависшую картинку. Трансляцию починили, но первое, что увидели многие зрители – странное интервью Тайсона, пишет Sports.ru.
Тайсон разминался в раздевалке, когда его сын Амир, работающий корреспондентом на турнире, подошел с микрофоном. Он спросил, не будет ли Тайсон особенно жесток к Полу из-за его дерзости перед боем. Майк ответил, что это для него не имеет значения. А дальше – исторический диалог.
Амир: Как закончится бой?
Тайсон: Жестокая победа.
Амир: Спасибо, отец.
Тайсон: Я люблю тебя.
Амир: Я тоже люблю тебя.
После трогательного разговора Тайсон поцеловал сына и развернулся, чтобы уйти.
Оператор последовал за ним – и весь мир увидел голую задницу Тайсона.
Трудно понять, почему он так ходит по раздевалке. Но это новый мем – абсурдность диалога и его кульминация зашкаливают.
Когда-то Тайсон считался самым высокооплачиваемым боксером в истории. Как отмечает Times, он не бедствует и сейчас. Боксер — совладелец фермы в Неваде, где выращивается легальная в этом штате марихуана, а его состояние оценивается в примерно 10 млн долларов.
В 2005 году, проиграв Кевину Макбрайду, которого он до этого обещал „выпотрошить как рыбу“, Тайсон заявил о завершении профессиональной карьеры. „Я не буду дальше позорить спорт, проигрывая бойцам такого калибра“, — заявил он.
Если учитывать как профессиональные, так и выставочные бои, Майк Тайсон одержал 50 побед при семи поражениях. У Джейка Пола на данный момент 10 побед и одно поражение — от Томми Фьюри.
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