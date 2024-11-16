ВИДЕО | Легендарный 58-летний Майк Тайсон проиграл бой 27-летнему блогеру Джейку Полу

58-летний „Железный Майк“ Тайсон проиграл свой первый профессиональный бой за последние 19 лет. В 2005 он окончательно завершил карьеру, но в 2024 году принял вызов от Джейка Пола — видеоблогера, который стал успешным боксером.

Разница между Тайсоном и Полом – 31 год. Бой прошел на 80-тысячном стадионе.

Еще в 2022 году Пол заявил, что хочет встретиться с Майком Тайсоном. Сам Тайсон согласился подраться: „Раньше я не воспринимал его предложение всерьез, но да, это может быть очень интересно. Все возможно, это правда. Но если драться – то только в этом году. Нам нужно успеть организовать до конца года“.

Департамент лицензирования и регулирования штата Техас санкционировал их бой как профессиональный. Но есть два нюанса: вес перчаток – 14 унций вместо стандартных 10, а формат боя – восемь раундов по две минуты вместо трех, что противоречит требованиям ассоциации боксерских комиссий.

Опасения вызывало и здоровье Тайсона: он не выступал на профессиональном уровне с 2005 года; возраст – 58 лет, он старше Пола на 31 год – рекордная разница в истории бокса; из-за обострения язвы в мае-2024 он потерял 12 кг за 11 дней.

Но спустя полгода после госпитализации 58-летний Майк Тайсон все же вышел на ринг против 27-летнего Джейка Пола.

Майк Тайсон разгромно проиграл на судейских карточках: 80-72, 79-73, 79-73. После боя Пол выразил ему уважение, а в последнем раунде поклонился: „Прежде всего, уважение Майку, он легенда, если бы не он, нас бы здесь не было. Это был тяжелый бой. Нокаут? Я пытался сделать ему немного больно, но и боялся, что он сделает больно мне“, передает Sports.ru.

Поражение в поединке с Полом стало для Тайсона седьмым в карьере.

После победы Пол заявил, что был рад встретиться на ринге с „легендой“ бокса, пишет Русская служба Би-би-си.

Встреча Тайсона и Пола, которая стала самым ожидаемым событием в мире бокса, состоялась в пятницу вечером в городе Арлингтон (штат Техас). Трансляцию вела платформа Netflix, у которой 280 млн подписчиков по всему миру.