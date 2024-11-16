Осенняя уборка в Ласнамяэ идет по плану

„В Ласнамяэ осенняя уборка идет хорошими темпами, и, хотя листья в этом году опадают позже, чем обычно, мы придерживаемся установленного графика“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Исходя из погодных условий партнер управы района Ласнамяэ по обеспечению благоустройства в районе, предприятие Keskkonnahooldus Eesti OÜ скорректировало организацию уборочных работ, и в настоящее время мешки с листвой вывозят на третьем участке графика, включающем микрорайоны Куристику, Прийсле, Мустакиви и Сели.

Завершение текущего этапа осенней уборки запланировано на воскресенье, 17 ноября. После этого будет определена необходимость дальнейших работ, полностью же уборка будет завершена к началу декабря.

Районная управа напоминает, что вывоз собранных квартирными товариществами мешков с листвой в микрорайонах Куристику, Прийсле, Мустакиви и Сели продолжается до конца недели, то есть до 17 ноября. Квартирным товариществам рекомендуется при этом следовать следующим инструкциям:

В мешки для листвы можно собирать только древесную листву . В случае, если в мешках обнаружатся другие отходы, оказывающее услугу предприятие может отказаться от вывоза мешков.

Мешки следует оставлять в доступном и хорошо заметном месте вдоль проезжей части, но ни в коем случае не рядом с магистралями , где курсирует общественный транспорт.

Вдоль проезжей части мешки следует оставлять в соответствии с указанной в графике неделей.

Оставленные на частной территории или во дворе многоквартирного дома мешки в рамках кампании не утилизируются.

Замечания относительно состояния дорог и тротуаров, уборки, вывоза листвы, а также ухода за деревьями и кустарниками принимаются по работающему круглосуточно бесплатному номеру телефона диспетчерской службы 600 7978 и по адресу lasnamae@keho.ee . Уточнить условия вывоза листвы квартирные товарищества могут, обратившись к специалисту по благоустройству и озеленению отдела городского хозяйства районной управы Хели Калвет по телефону 645 7703 или написав по адресу heli.kalvet@tallinnlv.ee .

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