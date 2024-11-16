Осенняя уборка в Ласнамяэ идет по плану
Несмотря на то, что с деревьев опала еще далеко не вся листва, осенняя уборка в Ласнамяэ идет по заранее установленному графику.
„В Ласнамяэ осенняя уборка идет хорошими темпами, и, хотя листья в этом году опадают позже, чем обычно, мы придерживаемся установленного графика“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Исходя из погодных условий партнер управы района Ласнамяэ по обеспечению благоустройства в районе, предприятие Keskkonnahooldus Eesti OÜ скорректировало организацию уборочных работ, и в настоящее время мешки с листвой вывозят на третьем участке графика, включающем микрорайоны Куристику, Прийсле, Мустакиви и Сели.
Завершение текущего этапа осенней уборки запланировано на воскресенье, 17 ноября. После этого будет определена необходимость дальнейших работ, полностью же уборка будет завершена к началу декабря.
Районная управа напоминает, что вывоз собранных квартирными товариществами мешков с листвой в микрорайонах Куристику, Прийсле, Мустакиви и Сели продолжается до конца недели, то есть до 17 ноября. Квартирным товариществам рекомендуется при этом следовать следующим инструкциям:
В мешки для листвы можно собирать только древесную листву. В случае, если в мешках обнаружатся другие отходы, оказывающее услугу предприятие может отказаться от вывоза мешков.
Мешки следует оставлять в доступном и хорошо заметном месте вдоль проезжей части, но ни в коем случае не рядом с магистралями, где курсирует общественный транспорт.
Вдоль проезжей части мешки следует оставлять в соответствии с указанной в графике неделей.
Оставленные на частной территории или во дворе многоквартирного дома мешки в рамках кампании не утилизируются.