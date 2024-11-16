Один из самых титулованных клубов Франции рискует вылететь из Лиги 1

„Лион“ рискует быть исключённым из Лиги 1 из-за финансовых проблем. В пятницу вечером Национальная дирекция контроля и управления (DNCG) объявила решение, которое контрастирует с оптимистичными заявлениями владельца клуба Джона Текстора. Его аргументы не убедили регулятора, который ввёл запрет на трансферы и ограничения на зарплатную ведомость в преддверии зимнего трансферного окна.

Клубу грозит понижение во второй дивизион по итогам текущего сезона, если финансовая ситуация не улучшится. На момент заявления долг „Лиона“ составлял 505,1 миллиона евро. Летом 2023 года трансферная деятельность клуба уже находилась под контролем, но ограничения были сняты зимой после прохождения аудита в конце прошлого сезона.

После 11 матчей текущего сезона „Лион“ занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. Этот клуб — один из самых титулованных во Франции: на его счету семь чемпионских титулов, пять побед в Кубке Франции и восемь — в Суперкубке страны. Последний раз чемпионом Франции „Лион“ становился в 2008 году.

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