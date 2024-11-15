Зеленский: при Трампе война в Украине закончится быстрее. Звонок Шольца Путину - это „ящик Пандоры“

„Для нас очень важен справедливый мир, чтобы не было ощущения, что мы потеряли лучших ради несправедливости, которую нам навязали. Война закончится, но точной даты нет. Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это тоже очень важно“, – цитирует сегодня, 15 ноября, „Суспільнe“ слова Зеленского.

На уточняющий вопрос, выдвигал ли Трамп Киеву требование по участию в переговорах с Россией, Зеленский ответил, что Украина – независимое государство. „И мы во время этой войны – и наш народ, и я лично в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами – доказали, что с нами риторика „Садись и слушай“ не работает“, – добавил украинский президент.

Целиком интервью должно выйти в субботу, 16 ноября.

Зеленский также резко осудил телефонный звонок канцлера Германии Олафа Шольца президенту РФ Владимиру Путину, заявив, что он открывает ящик Пандоры.

„Звонок Олафа, по моему мнению — это ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. Просто много слов“, — написал Зеленский в своем аккаунте в Telegram.

„И это именно то, чего Путин давно хочет, — продолжил Зеленский. — Ему крайне важно ослабить его изоляцию, изоляцию России, и вести обычные переговоры, которые не будут ничем заканчиваться“.

По словам украинского президента, именно так Путин действовал много лет, и именно это привело в итоге к нынешней войне.

„Мы сейчас понимаем все эти вызовы. Знаем, как действовать. И хотим предупредить: „Минска-3“ не будет — нам нужен реальный мир“, — заявил Зеленский.

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