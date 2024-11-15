Зеленский: при Трампе война в Украине закончится быстрее. Звонок Шольца Путину - это „ящик Пандоры“
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинскому общественному вещателю „Суспільнe“ заявил, что при будущей администрации США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом „война закончится быстрее“. Зеленский также резко осудил телефонный звонок канцлера Германии Олафа Шольца Владимиру Путину.
„Для нас очень важен справедливый мир, чтобы не было ощущения, что мы потеряли лучших ради несправедливости, которую нам навязали. Война закончится, но точной даты нет. Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это тоже очень важно“, – цитирует сегодня, 15 ноября, „Суспільнe“ слова Зеленского.
На уточняющий вопрос, выдвигал ли Трамп Киеву требование по участию в переговорах с Россией, Зеленский ответил, что Украина – независимое государство. „И мы во время этой войны – и наш народ, и я лично в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами – доказали, что с нами риторика „Садись и слушай“ не работает“, – добавил украинский президент.
Целиком интервью должно выйти в субботу, 16 ноября.
Зеленский также резко осудил телефонный звонок канцлера Германии Олафа Шольца президенту РФ Владимиру Путину, заявив, что он открывает ящик Пандоры.
„Звонок Олафа, по моему мнению — это ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. Просто много слов“, — написал Зеленский в своем аккаунте в Telegram.
„И это именно то, чего Путин давно хочет, — продолжил Зеленский. — Ему крайне важно ослабить его изоляцию, изоляцию России, и вести обычные переговоры, которые не будут ничем заканчиваться“.
По словам украинского президента, именно так Путин действовал много лет, и именно это привело в итоге к нынешней войне.
„Мы сейчас понимаем все эти вызовы. Знаем, как действовать. И хотим предупредить: „Минска-3“ не будет — нам нужен реальный мир“, — заявил Зеленский.
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