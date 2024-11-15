15.11.2024, 20:30
Петрыкина: я хорошо готова, не могу справиться с головой
ФОТО: | Scanpix
С 15 по 17 ноября в Хельсинки проходит пятый этап серии Гран-при по фигурному катанию 2024/2025 - „Финляндия Трофи“. Эстонию на соревнованиях представляют Нина Петрыкина и Александр Селевко.
В пятницу и мужчины и женщины выступали с короткими программами. Селевко упал с четверного и сделал „бабочку“, набрал 66.36 балла (его личный рекорд в короткой программе - 90.05 балла) и занял промежуточное 8-е место из 12. По словам корреспондента Майи Багрянцевой, после проката он был в ужасе и отказался говорить.
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