Петрыкина: я хорошо готова, не могу справиться с головой

В пятницу и мужчины и женщины выступали с короткими программами. Селевко упал с четверного и сделал „бабочку“, набрал 66.36 балла (его личный рекорд в короткой программе - 90.05 балла) и занял промежуточное 8-е место из 12. По словам корреспондента Майи Багрянцевой, после проката он был в ужасе и отказался говорить.