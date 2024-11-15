В Испании загорелся дом престарелых: по меньшей мере 10 человек погибли

Не менее 10 человек погибли при пожаре в доме престарелых Jardines de Villafrancа под Сарагосой. Есть пострадавшие, двое - в критическом состоянии. По предварительным данным, причиной гибели людей стало отравление дымом.

Местные СМИ сообщают, что в учреждении для людей с деменцией и психическими расстройствами проживали 82 постояльца, на момент возгорания в доме оставалось 69 человек.

Пожарные из Сарагосы отреагировали на тревогу около пяти утра и быстро справились с огнем. Само здание пострадало несильно. По предварительным данным, причиной трагедии стало возгорание матраса - по какой причин и по чьей вине, властям предстоит выяснить.

Местные власти выразили соболезнования семьям погибших и организовали психологическую поддержку для нуждающихся.

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