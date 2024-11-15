ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (996-й день) | Министр обороны Украины: мы хотим вернуть все захваченные Россией земли
Подводим итоги очередного дня войны.
В селе Грузское Борисовского района Белгородской области местный житель подорвался на взрывном устройстве во время прогулки с собакой в лесу
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Пострадавший умер на месте. Гладков вновь предупредил жителей приграничья о небезопасности прогулок и о необходимости внимательно смотреть по сторонам и под ноги.
Российской стороне известно о 23 россиянах, которых вывезли с территории Курской области в Украину.
Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Четыре дня назад она сообщала, что в Сумской области находятся 13 граждан России. По словам Москальковой, диалог с Международным комитетом Красного креста и украинским омбудсменом о процедуре возвращения жителей Курской области в Россию продолжается.
К середине ноября журналисты подтвердили гибель как минимум 78 329 российских военных.
Подсчет ведут „Медиазона“ и „Русская служба Би-би-си“ на основе открытых данных. Как отмечает „Би-би-си“, нынешние темпы прироста подтвержденных смертей на фронте стали самыми высокими за все время войны.
Шольц и Путин впервые за два года поговорили по телефону.
Олаф Шольц осудил агрессивную войну России против Украины. Призвал Владимира Путина прекратить ее и вывести войска. Настаивал на том, что Москва должна быть готова к переговорам с Украиной, предполагающим достижение справедливого и прочного мира. Подчеркнул непоколебимую решимость Германии поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии столько, сколько потребуется. Поговорил с Владимиром Зеленским перед звонком Путину.
В Киеве на Софийской площади провели акцию „Пустые стулья“.
Эта акция в поддержку заключенных, содержащихся в российском плену, и пропавших без вести журналистов, писателей и других деятелей культуры.
В Службе безопасности Украины отчитались о задержании командира одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ.
Его подозревают в работе на российскую разведку. В спецслужбе утверждают, что его завербовали еще до начала войны через его знакомых в России. Он должен был передавать планы боевых операций ВСУ. Задержанного взяли под стражу, ему грозит пожизненное заключение.
Дональд Трамп снова заявил, что его администрация будет „очень усердно работать“ с Россией и Украиной для завершения войны.
„Это должно быть остановлено. Россия и Украина должны остановиться“, — сказал он на мероприятии во Флориде, добавив, что не имеет значения, идет ли речь о гибели военных или мирных жителей.
Владимир Зеленский рассказал о работе над внутренним планом действий для Украины во время войны — „планом стойкости“.
Он будет состоять из 10 пунктов, включая пункт о культурном суверенитете, пункт о безопасности, пункт об энергетике и оружии. Жителям Украины „план стойкости“ собираются представить на следующей неделе.
NOS: Российские хакеры атакуют европейские спутники.
Российские хакеры несколько раз перекрывали эфир спутникового телевидения пропагандистским контентом, а также делали непригодным сигнал спутников, используемых в том числе для правительственной коммуникации. В последние несколько месяцев Россия совершила хакерские атаки не менее чем на шесть европейских спутников, в том числе на четыре - французской компании Eutelsat и на один - люксембургской SES. Российские хакеры взламывают европейские спутники, блокируют их сигналы или перекрывают их пропагандистскими видео, сообщил в пятницу, 15 ноября, нидерландский телеканал NOS, со ссылкой на имеющееся в его распоряжении расследование пострадавших компаний.
Умеров: Украина хочет вернуть все захваченные Россией земли.
Министр обороны Украины назвал ложными утверждения, что Киев якобы ставит на первое место гарантии безопасности, а не возврат территорий. Украина борется за освобождение всех территорий, захваченных Россией за последнее десятилетие, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в пятницу, 15 ноября, на совместной пресс-конференции со своим норвежским коллегой в Осло. „Территориальная целостность является частью наших ценностей“, - приводит его слова агентство Reuters.
Новый репрессивный закон против „иноагентов“.
Госдума почти в полном составе внесла на рассмотрение законопроект, который направлен на усложнение доступа иноагентов к своим доходам. Дмитрий Гудков считает это признаком того, что Конституция в РФ больше не действует, страна живет „по законам джунглей“.
Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал запустить массовое производство беспилотников.
Северная Корея также отправила в Россию, по разным оценкам, от 10 до 12 тысяч солдат, которые уже участвуют в войне против Украины. Западные эксперты считают, что Россия будет и дальше использовать северокорейских солдат в войне.