ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (996-й день) | Министр обороны Украины: мы хотим вернуть все захваченные Россией земли

В селе Грузское Борисовского района Белгородской области местный житель подорвался на взрывном устройстве во время прогулки с собакой в лесу

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Пострадавший умер на месте. Гладков вновь предупредил жителей приграничья о небезопасности прогулок и о необходимости внимательно смотреть по сторонам и под ноги.

Российской стороне известно о 23 россиянах, которых вывезли с территории Курской области в Украину.

Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Четыре дня назад она сообщала, что в Сумской области находятся 13 граждан России. По словам Москальковой, диалог с Международным комитетом Красного креста и украинским омбудсменом о процедуре возвращения жителей Курской области в Россию продолжается.

К середине ноября журналисты подтвердили гибель как минимум 78 329 российских военных.

Подсчет ведут „Медиазона“ и „Русская служба Би-би-си“ на основе открытых данных. Как отмечает „Би-би-си“, нынешние темпы прироста подтвержденных смертей на фронте стали самыми высокими за все время войны.

Шольц и Путин впервые за два года поговорили по телефону.

Олаф Шольц осудил агрессивную войну России против Украины. Призвал Владимира Путина прекратить ее и вывести войска. Настаивал на том, что Москва должна быть готова к переговорам с Украиной, предполагающим достижение справедливого и прочного мира. Подчеркнул непоколебимую решимость Германии поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии столько, сколько потребуется. Поговорил с Владимиром Зеленским перед звонком Путину.

В Киеве на Софийской площади провели акцию „Пустые стулья“.

Эта акция в поддержку заключенных, содержащихся в российском плену, и пропавших без вести журналистов, писателей и других деятелей культуры.

В Службе безопасности Украины отчитались о задержании командира одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ.