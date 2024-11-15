Шольц впервые за два года провел телефонный разговор с Путиным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным осудил полномасштабную войну, развязанную РФ в Украине, и призвал Путина прекратить эту войну и вывести российские войска с украинской территории.Об этом сообщает DW со ссылкой на источники в правительственных кругах Германии по окончании беседы, длившейся около часа.Это первый контакт между политиками с декабря 2022 года.
По словам источников, канцлер подчеркнул необходимость готовности России к переговорам с Украиной, направленным на достижение справедливого и долговременного мира, и вновь подтвердил твердую решимость Германии поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии столько, сколько потребуется.
Источники DW в правительственных кругах также сообщили, что Олаф Шольц в разговоре с Владимиром Путиным решительно осудил российские авиаудары по гражданской инфраструктуре в Украине. Кроме того, канцлер ФРГ предупредил Путина, что отправка северокорейских солдат в Россию для участия в боевых действиях против Украины „приведет к серьезной эскалации и расширению конфликта“.
Шольц дал отчетливо понять, что ни одной из целей, поставленных Россией в этой войне, не удалось достичь, и призвал Россию к готовности вести „серьезные переговоры с Украиной“. Он подчеркнул, что „поддержка Украины будет носить долгосрочный характер и российский президент не должен рассчитывать на то, что время играет в его пользу“.
Олаф Шольц и Владимир Путин договорились „оставаться в контакте“. При этом правительство ФРГ будет продолжать информировать союзников, партнеров, а также руководство ЕС и НАТО о текущей ситуации.
До беседы с Путиным канцлер разговаривал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и планирует связаться с ним повторно.
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