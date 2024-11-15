Шольц впервые за два года провел телефонный разговор с Путиным

По словам источников, канцлер подчеркнул необходимость готовности России к переговорам с Украиной, направленным на достижение справедливого и долговременного мира, и вновь подтвердил твердую решимость Германии поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии столько, сколько потребуется.

Источники DW в правительственных кругах также сообщили, что Олаф Шольц в разговоре с Владимиром Путиным решительно осудил российские авиаудары по гражданской инфраструктуре в Украине. Кроме того, канцлер ФРГ предупредил Путина, что отправка северокорейских солдат в Россию для участия в боевых действиях против Украины „приведет к серьезной эскалации и расширению конфликта“.

Шольц дал отчетливо понять, что ни одной из целей, поставленных Россией в этой войне, не удалось достичь, и призвал Россию к готовности вести „серьезные переговоры с Украиной“. Он подчеркнул, что „поддержка Украины будет носить долгосрочный характер и российский президент не должен рассчитывать на то, что время играет в его пользу“.

Олаф Шольц и Владимир Путин договорились „оставаться в контакте“. При этом правительство ФРГ будет продолжать информировать союзников, партнеров, а также руководство ЕС и НАТО о текущей ситуации.

До беседы с Путиным канцлер разговаривал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и планирует связаться с ним повторно.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.

Какое впечатление оставил у вас этот материал? Позитивно Удивительно Информативно Безразлично Печально Возмутительно Отправить