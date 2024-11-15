Управа Ласнамяэ ждет заявок на субсидирование некоммерческих проектов. Срок подачи истекает!

„Ежегодно через комиссию по поддержке некоммерческой деятельности районная управа субсидирует десятки проектов, направленных на то, чтобы жители нашего района могли разнообразить свой досуг. Хорошим примером таких проектов может служить День дворовых кафе Сикупилли, благотворительная ярмарка в общественном огороде Лаагна или конкурс Taibud для детей с особыми потребностями в Ласнамяэской основной школе, которые мы всегда поддерживаем по мере возможности“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Старейшина добавила, что выделяемые управой субсидии не слишком большие, но проведение общественных мероприятий зачастую и не требует большого бюджета.

Среди поступивших заявок действующая при управе района Ласнамяэ комиссия выберет те проекты, которые повышают активность местного сообщества в сферах молодежной работы, спорта и культуры, а также соответствуют бюджету управы текущего года.

Заявку на получение субсидии можно подать в портале самообслуживания . Предварительно следует ознакомиться с Порядком предоставления субсидии на некоммерческую деятельность и Дополнительными условиями назначения субсидии на некоммерческую деятельность . Также следует иметь в виду, что официальное учреждение вправе проконтролировать целевое использование субсидии и целесообразность финансируемой с ее помощью деятельности. При возникновении дополнительных вопросов их можно задать по телефону 645 7702.

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