Сотни протестующих собрались у здания парламента Абхазии, когда депутаты планировали обсудить проект инвестиционного соглашения между Сухуми и Москвой. Сообщается, что участники акции принесли флаги Абхазии и России, выражая тем самым поддержку укреплению абхазо-российских отношений.

Один из оппозиционных лидеров, председатель общественной организации „Абхазское народное движение“ Адгур Ардзинба, сообщил, что группа депутатов обратилась к спикеру парламента с требованием исключить вопрос о ратификации инвестиционного соглашения из повестки дня. Он также предложил властям отложить все спорные вопросы, разделяющие общество, до президентских выборов в 2025 году. „Если власть не согласится на это, вся ответственность за возможные последствия в ближайшие дни ляжет на президента Абхазии Аслана Бжания и его команду“, — отметил он.

В итоге парламент не утвердил повестку дня, сессию 15 ноября отменили. Тем не менее, протестующие настояли на проведении сессии и голосовании против утверждения проекта соглашения. Вскоре они также потребовали отставки Бжании, а оппозиция выпустила заявление, в котором подчеркнула, что „действия митингующих не направлены против российско-абхазских отношений“.

С 2008 года Абхазия фактически находится под оккупацией России, после того как Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии, которые, по ее мнению, стали самопровозглашенными независимыми государствами. Однако большинство стран, включая Эстонию, и международных организаций продолжают признавать эти регионы частью Грузии, а действия России рассматривают как нарушение ее территориальной целостности.

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