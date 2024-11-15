Разочарованный мэр Яан Тоотс: Катри Райк занимается самопиаром, Нарва ее не интересует

Новый возможный властный союз имеет 20 мест в горсобрании, состоящем из 31 члена, девять из которых принадлежат фракции Райк Respekt и 11 - новой фракции, которую создает Михаил Стальнухин. „Три года научили меня очень хорошо считать в пределах 31“, — сказала Райк.

Яан Тоотс рассказал Delfi, что распределение власти в горсобрании так или иначе проходило процесс перемен. Местные центристы предложили Райк вместе управлять городом. „У нас было 3-4 встречи. Я предложил ей, что останусь мэром, а она будет председателем горсобрания. Мы почти ударили по рукам, но в понедельник она заявила, что начнет переговоры со Стальнухиным“, - описал ход событий Тоотс.