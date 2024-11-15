Новости Ида-Вирумаа
15.11.2024, 16:09

Разочарованный мэр Яан Тоотс: Катри Райк занимается самопиаром, Нарва ее не интересует

 
Яан Тоотс заявил, что Стальнухин прекрасно знал, о чем мечтает Райк, и поэтому предложил ей кресло мэра
Яан Тоотс заявил, что Стальнухин прекрасно знал, о чем мечтает Райк, и поэтому предложил ей кресло мэра
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

В Нарве скоро будет построен новый многоквартирный дом, ключи от новой квартиры получит и мэр Нарвы Яан Тоотс (Центристская партия). Но на самом деле особого отношения к приграничному городу в будущем он иметь не будет. Его в скором времени может сменить на должности главы города Катри Райк (Социал-демократическая партия).

Новый возможный властный союз имеет 20 мест в горсобрании, состоящем из 31 члена, девять из которых принадлежат фракции Райк Respekt и 11 - новой фракции, которую создает Михаил Стальнухин. „Три года научили меня очень хорошо считать в пределах 31“, — сказала Райк.

Яан Тоотс рассказал Delfi, что распределение власти в горсобрании так или иначе проходило процесс перемен. Местные центристы предложили Райк вместе управлять городом. „У нас было 3-4 встречи. Я предложил ей, что останусь мэром, а она будет председателем горсобрания. Мы почти ударили по рукам, но в понедельник она заявила, что начнет переговоры со Стальнухиным“, - описал ход событий Тоотс.

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