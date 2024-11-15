Правда ли, что главврач больницы в Черкассах запретил лечить пострадавших при штурме собора УПЦ?

17 октября 2024 года в Черкассах произошли столкновения на религиозной почве. Люди в камуфляже и балаклавах ночью зашли в Свято-Михайловский кафедральный собор и заявили, что, согласно решению местной религиозной общины, он больше не принадлежит УПЦ. Не признающие этого решения сторонники УПЦ попытались силой вернуть себе контроль над храмом, что вызвало соответствующую реакцию их оппонентов. В столкновениях пострадали около 26 человек. Противоборствующие стороны активно применяли огнетушители и слезоточивый газ, из-за чего, помимо переломов, у некоторых участников потасовки были диагностированы ожоги слизистой оболочки.

Подчинявшаяся Московскому патриархату Украинская православная церковь до 2019 года была основной и единственной в стране, признанной другими поместными церквями. Параллельно с конца 1980-х — начала 1990-х вели свою деятельность самопровозглашённые Украинская православная церковь Киевского патриархата ( УПЦ КП ) и Украинская автокефальная православная церковь ( УАПЦ ), не признававшие власть московского духовенства. Ситуация изменилась, когда возникшая в результате объединения последних Православная церковь Украины (ПЦУ) получила от Константинопольского патриархата автокефалию, то есть независимость от других поместных церквей. Далее общины УПЦ начали массово переходить под юрисдикцию ПЦУ. Этот процесс ускорился с началом полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. В августе 2024 года, с принятием закона „О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций“, деятельность РПЦ в Украине была фактически запрещена, и УПЦ получила девять месяцев, чтобы полностью разорвать с ней связи.

Как сообщалось в новостях со ссылкой на депутата Верховной рады Артёма Дмитрука, главврач третьей городской больницы города Черкассы Александр Федорук запретил госпитализировать и оказывать первую медпомощь прихожанам и священнослужителям, пострадавшим при силовом захвате местного собора Украинской православной церкви (УПЦ). Утверждалось, что в больницу обратились около 20 человек с тяжёлыми травмами (сотрясениями и переломами), но госпитализирован был только пожилой монах Нектарий.Об этом написали ведущие российские СМИ („ РИА Новости “, ТАСС , „ Вести “, НТВ , „ Царьград “), а также многочисленные Telegram-каналы, среди которых „ Держава “ (247 000), „ Соловьёв “ (213 000), „ Дмитрий Василец “ (213 000), „ Украина.ру “ (117 000) и „ Шейх Тамир “ (114 000).

19 октября по этому поводу на сайте Черкасской епархии УПЦ появилось заявление. В нём, в частности, говорилось, что митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снегирёв) получил травмы головы, сотрясение головного мозга, а также химические ожоги глаз и кожи. Всего же телесные повреждения разной степени тяжести, переломы, черепно-мозговые травмы, химические ожоги и т. д. получили около 40 человек, 12 из которых были госпитализированы. Об отказе в госпитализации ничего не говорилось.

Отметим, что публикации „РИА Новости“ и ТАСС, каждая из которых ссылалась как на депутата Дмитрука, так и на заявление Черкасской епархии, получились противоречивыми. В одной их части говорилось об отказе в госпитализации, в другой — о не менее десяти гражданах, которых все-таки положили в больницу.

И если это противоречие ещё можно было бы объяснить тем, что после отказа в одной больнице пострадавшие обратились в другую, то данные о том, что отец Феодосий, по словам Дмитрука, вынужден лечиться дома, прямо не соответствует цитатам из тех же „РИА Новости“ и ТАСС о госпитализации митрополита.

„Проверено“ не нашло заявлений представителей УПЦ о плохом обращении в черкасских больницах. Через несколько дней после инцидента фактчекеры из проекта „Ґвара медіа“ обратились за разъяснением в упоминавшуюся выше 3-ю городскую больницу, которой руководит Александр Федорук.

Там ответили: „17 октября 2024 в 3-ю Черкасскую городскую больницу скорой медицинской помощи обратились десять человек, получивших травмы во время столкновений в Свято-Михайловском соборе. Из них шестерым оказана амбулаторная помощь, двое были госпитализированы в отделение травматологии, двое — в отделение нейрохирургии. Все лица, которые обращались в заведение за медицинской помощью, получили её в полном объёме“.

Таким образом, сообщение, распространённое проживающим за пределами Украины депутатом Верховной рады Артёмом Дмитруком (на родине он разыскивается по уголовному делу), противоречит информации из самой больницы. Кроме того, представители УПЦ никак не комментировали эту тему.

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