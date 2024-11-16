ЭФС расследовал жалобы футболисток сборной U17 на тренера женской сборной Эстонии, но дисциплинарную процедуру не начал
Футболистки сборной Эстонии до 17 лет обратились в Эстонский фонд антидопинга и спортивной этики (EADSE) с жалобами на поведение тренера Александры Шеволдаевой.
EADSE и консультант по спортивной психологии, опираясь на показания футболисток, выявили признаки психоэмоционального насилия, включая унижение, насмешки, крики, создание атмосферы страха и другие аналогичные действия.
Шеволдаева признаёт, что её стиль тренерской работы может быть интенсивным и она требует многого как от себя, так и от игроков. Однако она считает, что выводы Эстонского фонда антидопинга и спортивной этики (EADSE) не отражают реального положения дел.
По словам консультанта по спортивной психологии, который был в курсе событий в сборной U17, жалобы на Александру Шеволдаеву указывают на несколько признаков психоэмоционального насилия. Однако, по мнению дисциплинарного инспектора Эстонского футбольного союза, проводившего собеседования с участниками этой истории, обвинения не были подтверждены.
На прошлой неделе Александра Шеволдаева была назначена главным тренером женской сборной Эстонии по футболу. Ранее, с осени прошлого года до весны текущего, в отношении нее Эстонский футбольный союз (ЭФС) вел расследование после жалоб футболисток сборной U17, направленных в Эстонский фонд антидопинга и спортивной этики (EADSE). Эти жалобы связаны с периодом подготовки команды к финальному турниру чемпионата Европы, который прошёл в мае прошлого года в Таллинне и занял полтора года на различных этапах.