Футбол
16.11.2024, 11:10

ЭФС расследовал жалобы футболисток сборной U17 на тренера женской сборной Эстонии, но дисциплинарную процедуру не начал

 

  • Футболистки сборной Эстонии до 17 лет обратились в Эстонский фонд антидопинга и спортивной этики (EADSE) с жалобами на поведение тренера Александры Шеволдаевой.

  • EADSE и консультант по спортивной психологии, опираясь на показания футболисток, выявили признаки психоэмоционального насилия, включая унижение, насмешки, крики, создание атмосферы страха и другие аналогичные действия.

  • Шеволдаева признаёт, что её стиль тренерской работы может быть интенсивным и она требует многого как от себя, так и от игроков. Однако она считает, что выводы Эстонского фонда антидопинга и спортивной этики (EADSE) не отражают реального положения дел.

Александра Шеволдаева, ставшая на прошлой неделе главным тренером женской сборной Эстонии, уже имела опыт руководства эстонской командой на чемпионате Европы среди девушек до 17 лет, который прошел в Таллинне в прошлом году.
Александра Шеволдаева, ставшая на прошлой неделе главным тренером женской сборной Эстонии, уже имела опыт руководства эстонской командой на чемпионате Европы среди девушек до 17 лет, который прошел в Таллинне в прошлом году.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

По словам консультанта по спортивной психологии, который был в курсе событий в сборной U17, жалобы на Александру Шеволдаеву указывают на несколько признаков психоэмоционального насилия. Однако, по мнению дисциплинарного инспектора Эстонского футбольного союза, проводившего собеседования с участниками этой истории, обвинения не были подтверждены.

На прошлой неделе Александра Шеволдаева была назначена главным тренером женской сборной Эстонии по футболу. Ранее, с осени прошлого года до весны текущего, в отношении нее Эстонский футбольный союз (ЭФС) вел расследование после жалоб футболисток сборной U17, направленных в Эстонский фонд антидопинга и спортивной этики (EADSE). Эти жалобы связаны с периодом подготовки команды к финальному турниру чемпионата Европы, который прошёл в мае прошлого года в Таллинне и занял полтора года на различных этапах.

„В EADSE поступил сигнал, в котором обращалось внимание на неподобающее, неэтичное и предполагающее насилие поведение Александры Шеволдаевой в отношении несовершеннолетних спортсменок. В связи с этим мы уведомили отдел защиты детей ЭФС, поскольку сигнал содержал указания на нарушения норм и обычаев хорошего поведения, а также возможные нарушения этического кодекса тренеров ЭОК“, — заявил главный следователь EADSE Ремо Перли.

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