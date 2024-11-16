ЭФС расследовал жалобы футболисток сборной U17 на тренера женской сборной Эстонии, но дисциплинарную процедуру не начал

На прошлой неделе Александра Шеволдаева была назначена главным тренером женской сборной Эстонии по футболу. Ранее, с осени прошлого года до весны текущего, в отношении нее Эстонский футбольный союз (ЭФС) вел расследование после жалоб футболисток сборной U17, направленных в Эстонский фонд антидопинга и спортивной этики (EADSE). Эти жалобы связаны с периодом подготовки команды к финальному турниру чемпионата Европы, который прошёл в мае прошлого года в Таллинне и занял полтора года на различных этапах.