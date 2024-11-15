ВИДЕО | Майк Тайсон ударил американского блогера во время церемонии взвешивания перед очным поединком

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон нанёс удар по лицу американскому блогеру Джейку Полу во время финальной битвы взглядов, которая состоялась после взвешивания перед предстоящим боем.

Охрана с трудом удержала Тайсона, давая понять Джейку Полу, что впереди у него не просто бой с живой легендой, а столкновение с той частью Железного Майка, которую он никогда не скрывал.

После инцидента Майк Тайсон заявил, что ему надоели пустые разговоры, а Джейк Пол, в свою очередь, уверен, что теперь это стало личным. Он пообещал жестко нокаутировать легендарного боксера.

„Он злой маленький эльф. Майк, я думаю, что это милая маленькая пощечина, но завтра я тебя нокаутирую. Он бьет как сука. Теперь это личное. Он должен умереть“, — сказал Пол.

Майк Тайсон и Джейк Пол проведут боксерский бой в ночь на 16 ноября в Арлингтоне, штат Техас. Изначально поединок был запланирован на 20 июля, но был отложен из-за проблем со здоровьем у Тайсона. 27 мая ему потребовалась медицинская помощь во время перелета в Лос-Анджелес, когда из-за обострения язвы у боксера начались тошнота и головокружение.

Противостояние предусматривает 8 раундов, которые будут длиться по 2 минуты, вместо 3.

58-летний Тайсон завершил свою профессиональную карьеру в 2005 году, проведя 56 поединков, из которых 44 завершились победой нокаутом и 6 поражениями.

27-летний Джейк Пол, ставший известным благодаря социальным медиа и YouTube, несколько лет назад решил серьёзно заняться боксом. С тех пор он одержал 10 побед в 11 боях, в ринге сталкиваясь с бывшими баскетболистами, другими ютуберами, экс-бойцами UFC и тремя профессиональными боксёрами. Единственное поражение Пол потерпел в феврале прошлого года от Томми Фьюри, младшего брата нынешней звезды тяжёлого веса Тайсона Фьюри.

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