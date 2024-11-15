ВИДЕО | Майк Тайсон ударил американского блогера во время церемонии взвешивания перед очным поединком
В ночь на 16 ноября Майк Тайсон и Джейк Пол встретятся на боксерском ринге, где пройдет долгожданный поединок. На церемонии взвешивания перед боем бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон неожиданно продемонстрировал свою мощь, нанеся удар по лицу своему сопернику, Джейку Полу.
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон нанёс удар по лицу американскому блогеру Джейку Полу во время финальной битвы взглядов, которая состоялась после взвешивания перед предстоящим боем.
Охрана с трудом удержала Тайсона, давая понять Джейку Полу, что впереди у него не просто бой с живой легендой, а столкновение с той частью Железного Майка, которую он никогда не скрывал.
После инцидента Майк Тайсон заявил, что ему надоели пустые разговоры, а Джейк Пол, в свою очередь, уверен, что теперь это стало личным. Он пообещал жестко нокаутировать легендарного боксера.
„Он злой маленький эльф. Майк, я думаю, что это милая маленькая пощечина, но завтра я тебя нокаутирую. Он бьет как сука. Теперь это личное. Он должен умереть“, — сказал Пол.
Майк Тайсон и Джейк Пол проведут боксерский бой в ночь на 16 ноября в Арлингтоне, штат Техас. Изначально поединок был запланирован на 20 июля, но был отложен из-за проблем со здоровьем у Тайсона. 27 мая ему потребовалась медицинская помощь во время перелета в Лос-Анджелес, когда из-за обострения язвы у боксера начались тошнота и головокружение.
Противостояние предусматривает 8 раундов, которые будут длиться по 2 минуты, вместо 3.
58-летний Тайсон завершил свою профессиональную карьеру в 2005 году, проведя 56 поединков, из которых 44 завершились победой нокаутом и 6 поражениями.
27-летний Джейк Пол, ставший известным благодаря социальным медиа и YouTube, несколько лет назад решил серьёзно заняться боксом. С тех пор он одержал 10 побед в 11 боях, в ринге сталкиваясь с бывшими баскетболистами, другими ютуберами, экс-бойцами UFC и тремя профессиональными боксёрами. Единственное поражение Пол потерпел в феврале прошлого года от Томми Фьюри, младшего брата нынешней звезды тяжёлого веса Тайсона Фьюри.
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