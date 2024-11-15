Краснодарский край подвергся массированной атаке дронов

Как передает DW, два муниципалитета Краснодарского края подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь на пятницу, 15 ноября, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. „Средства ПВО перехватили несколько десятков БПЛА в Крымском и Красноармейском районах“, - написал он в Telegram.

В Крымске, по словам Кондратьева, обломки беспилотников упали на территории четырех домовладений, повреждена крыша одного дома и автомобиль. В станице Полтавской Красноармейского района обломки дрона повредили крышу дома, в другом доме выбило окна. Пострадавших нет, добавил губернатор.

Жители Крымска сообщили Telegram-каналу Astra, что ночью слышали многочисленные взрывы. По неподтвержденной информации, которую приводит издание, беспилотники пытались атаковать военный аэродром „Крымск“. Telegram-канал „ВЧК-ОГПУ“ пишет, что „атака беспилотников на военный аэродром“ продолжалась около двух часов.

О том, что целью атаки был аэродром в Крымске, также сообщил в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

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