Что нужно сделать сборной Эстонии по футболу, чтобы не вылететь в слабейший дивизион Лиги наций?
После четырёх туров Лиги наций сборная Эстонии по футболу набрала 3 очка, занимая предпоследнее третье место в своей группе дивизиона С. Это ставит команду под угрозу вылета в дивизион D, если не удастся набрать очки в оставшихся матчах.
Сборная Эстонии занимает третье место в своей группе Лиги Наций дивизиона C по итогам четырёх матчей. Лидеры группы, Швеция и Словакия, имеют по 10 очков, в то время как эстонцы заработали три очка, одержав победу над Азербайджаном в октябре со счётом 3:1 в Таллинне. Азербайджан же пока не набрал ни одного балла.
По правилам Лиги наций, лидер каждой группы в дивизионе С повышается классе, отправляясь в дивизион более высокого ранга, а последняя команда опускается дивизионом ниже. Вторые места будут играть стыковые матчи с третьими командами дивизиона B, в то время как третьи места просто сохраняют прописку в лиге С на следующий сезон. Таким образом, для того чтобы избежать вылета и остаться в лиге С, сборной Эстонии необходимо занять третье место в своей группе.