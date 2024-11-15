Что нужно сделать сборной Эстонии по футболу, чтобы не вылететь в слабейший дивизион Лиги наций?

Сборная Эстонии занимает третье место в своей группе Лиги Наций дивизиона C по итогам четырёх матчей. Лидеры группы, Швеция и Словакия, имеют по 10 очков, в то время как эстонцы заработали три очка, одержав победу над Азербайджаном в октябре со счётом 3:1 в Таллинне. Азербайджан же пока не набрал ни одного балла.

По правилам Лиги наций, лидер каждой группы в дивизионе С повышается классе, отправляясь в дивизион более высокого ранга, а последняя команда опускается дивизионом ниже. Вторые места будут играть стыковые матчи с третьими командами дивизиона B, в то время как третьи места просто сохраняют прописку в лиге С на следующий сезон. Таким образом, для того чтобы избежать вылета и остаться в лиге С, сборной Эстонии необходимо занять третье место в своей группе.

По регламенту Лиги наций дивизиона C, две худшие команды покидают этот дивизион. На данный момент такими командами являются Литва и Азербайджан, которые не набрали ни одного очка, проведя по 4 матча. Литва имеет лучшие дополнительные показатели по забитым и пропущенным мячам — 3:8, в то время как у Азербайджана эти показатели составляют 3:11. В других группах дивизиона последние места занимают Латвия с 4 очками и разницей голов 4:5 (после 5 сыгранных матчей), а также Люксембург с 2 очками и разницей 1:4 (после 4 игр).

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