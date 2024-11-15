Российские войска атаковали дронами Одессу. Есть погибшая и раненые

Как передает „Медуза“, войска РФ в ночь на 15 ноября нанесли массированный удар дронами по Одессе, в результате погибла одна мирная жительница, два человека ранены, сообщает глава военной администрации Одесской области Олег Кипер.

По данным чиновника, повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома, церковь, автомобили. В некоторых местах возникли пожары.

Кроме того, поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения, вынужденно прекращена работа одной из котельных Одессы.

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