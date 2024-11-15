Эстонская легкоатлетка продолжит карьеру в университете США, где также тренируется и работает Янек Ыйглане

Университет Джорджии сообщил в четверг, что к их команде присоединится Валерия Смирнова, ученица Таллиннской гуманитарной гимназии. В Университете Джорджии также работает и наставляет молодых спортсменов опытный эстонский десятиборец Янек Ыйглане, занявший пятое место на Олимпийских играх в Париже.

Личный рекорд 18-летней Валерии Смирновой в прыжках в высоту составляет 1,85 метра, установленный в 2022 году. В этом сезоне её лучший результат — 1,83 метра.

Последнее соревнование Смирнова провела в конце августа на юниорском чемпионате мира U20 в Лиме (Перу), где она прыгнула на 1,80 метра, что оставило её на пятом месте и не позволило пройти в финал. Кармен Бруус, которая также отправляется в США для учёбы и тренировок (в Университете Миссури), завоевала бронзовую медаль с результатом 1,89 метра.

В прошлом сезоне Смирнова выиграла серебряную медаль на Европейском юношеском олимпийском фестивале, а также стала чемпионкой Эстонии в закрытых помещениях в прыжках в высоту.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .

Какое впечатление оставил у вас этот материал? Позитивно Удивительно Информативно Безразлично Печально Возмутительно Отправить