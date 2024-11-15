ЕС впервые профинансирует совместные закупки вооружений

Евросоюз впервые одобрил финансирование совместных закупок странами-членами вооружений, в том числе ракеты и боеприпасы, для последующей частичной отправки в Украину. Пять отобранных проектов реализуются в рамках механизма „Усиление европейской оборонной промышленности за счет общих закупок“ (EDIRPA). На каждую из инициатив предусмотрены 60 млн евро. Общая сумма финансирования составит 300 млн евро.

„Это - первый случай, когда мы используем бюджет ЕС для поддержки государств-членов в общих закупках оборонной продукции“, - сообщила вице-председатель Еврокомиссии Маргрете Вестагер.

Речь идет о приобретении систем противовоздушной и противоракетной обороны, современных бронированных машин и боеприпасов.

Как уточнило агентство AFP, задействованы будут группы стран численностью до девяти участников. Всего же к проектам подключены около 20 государств-членов, некоторые из них впервые примут участие в EDIRPA.

Устранения „критических пробелов“ в оборонном потенциале ЕС

„Общие закупки укрепят готовность к обороне в странах-членах ЕС“, - констатировали в Брюсселе.

Решения направлены на устранение „критических пробелов“ в оборонном потенциале, усугубившихся, в частности, в результате передачи оборонной продукции Украине.

Большинство отобранных проектов предусматривают закупку вооружений для Украины, в том числе - систем противовоздушной и противоракетной обороны и боеприпасов.

Отбор проектов EDIRPA проводился по результатам конкурса Еврокомиссии в марте.

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