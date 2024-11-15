За отопление за сезон придется отдать полторы пенсии: как сдержать рост цен на тепло в Нарве
Нарвитянка Елена Ивановна предусмотрительно принимает успокоительное перед тем, как заглянуть в свой счет за квартиру. Эта привычка выработалась у одинокой пенсионерки еще прошлой зимой, когда от цифр в строчке „отопление“ сердце начинало биться чаще, рассказывает gazeta.ee.
Почему подорожало тепло, и что дальше?
Всего лишь два года назад Нарва была городом с самым дешевым центральным отоплением: цена составляла всего лишь 27,44 евро за мегаватт-час без НСO. Прошлой зимой цена выросла до 60,44 евро, а с 1 декабря этого года вступит в силу утвержденная Департаментом конкуренции 31 октября новая цена – 91,13 евро. Тепло было дешевым, пока работал 11-й блок Балтийской электростанции, который вырабатывал одновременно электрическую и тепловую энергию. При этом в качестве топлива использовались сланец и древесная щепа. Однако повышение цен на квоты за выбросы углекислого газа сделало электроэнергию Балтийской электростанции конкурентоспособной лишь в очень холодные и безветренные зимние месяцы. В остальное время Нарву отапливает резервная газовая котельная.
Новость о том, что с 1 декабря отопление в Нарве подорожает почти на 50%, привела в шок множество нарвитян, в том числе и Елену. „Это второе крупное подорожание за два года. Что же будет дальше?“ – спрашивают нарвитяне. На прошлой неделе на пресс-конференции руководство Enefit Power утверждало, что с большой долей вероятности в декабре удастся запустить 11-й блок Балтийской электростанции – на то время, пока она работает Департамент конкуренции обязал предприятие отпускать тепловую энергию по прежней цене, то есть по 60,44 евро за мегаватт-час, соответственно, ниже будут и счета, которые нарвитяне получат от сетевого предприятия Narva Soojusvõrk.
Член правления Enefit Power Александр Ефремов рассказал, что в настоящий момент 11-й блок расконсервирован, проверен и готов к работе, на месте и весь его персонал. Это связано с тем, что Балтийская электростанция будет участвовать в обеспечении энергетического резерва для плавного отключения Эстонии от общего с Россией и Белоруссией энергетического кольца БРЭЛЛ, которое произойдет 8 февраля.
Временное решение
Однако даже если в декабре Балтийскую электростанцию запустят, что, как утверждает Enefit Power, вполне вероятно, проработать она сможет не более трех месяцев: декабрь, январь, февраль. После этого 11-му блоку будет необходим дорогостоящий капитальный ремонт, денег на который у предприятия на данный момент нет и не предвидится. По словам Александра Ефремова, на капитальный ремонт энергоблока может потребоваться минимум 3,6 миллиона евро – при условии, что серьезные дефекты устранять не придется. Но, поскольку большую часть года 11-й энергоблок убыточен и простаивает, таких средств в бюджете Enefit Power не предусмотрено. Новый руководитель Enefit Power Лаури Карп заверил, что предприятие хотело бы продлить работу Балтийской электростанции еще на несколько лет – как и для обеспечения энергобезопасности Эстонии, так и до тех пор, пока не будет решен вопрос с обеспечением нарвитян теплоэнергией по стабильной цене.
Но пока очевидно, что использовать для снижения цены на отопление 11-й блок – лишь временное решение. Что же будет с ценами в будущем году и в более отдаленной перспективе?
Новую котельную построят не раньше 2028 года
Год назад было объявлено, что Eesti Energia планирует построить в Эстонии две водородно-газовые электростанции, которые обеспечивали бы страну электроэнергией в период пикового спроса. Одну из таких электростанций планируется построить в Нарве, при этом остаточное тепло от ее работы можно было бы запускать в теплосети.
Но что теперь с этим проектом? По словам Лаури Карпа, инженеры компании работают над ним ежедневно, и он отнюдь не забыт.
Еще одна идея, которую долгое время обсуждали в Нарвской горуправе – пустить тепло в Нарву по трубопроводу непосредственно от Аувереской электростанции, такой проект обошелся бы в 21-25 миллионов евро. Но Лаури Карп лишь улыбается и качает головой: по его словам, это абсолютно неосуществимая идея, о которой даже говорить не стоит. Он объясняет: во-первых, эта вода не имела бы достаточно высокой температуры, во-вторых, речь шла бы о производстве тепла за счет фоссильного топлива, что по сегодняшним меркам неприемлемо.
Есть и еще один важный нюанс: если Балтийскую станцию все же закроют, а новую электростанцию или же хотя бы новую котельную для города так и не построят, то Нарва останется без резервной котельной. Это большой риск – вспомним хотя бы прошлую зиму, когда из-за сбоя на Балтийской электростанции буквально через пару часов включили резервную, газовую – но похолодание в жилых домах и учреждениях оказалось заметным. Руководство Enefit Power заверило, что оно этот риск понимает, и это одна из существенных причин, по которой 11-й блок хотят оставить рабочим еще на несколько лет.
Наконец, Департамент конкуренции вынес предписание сетевому предприятию Narva Soojusvõrk начать поиск альтернативных поставщиков тепла. Департамент потребовал, чтобы Narva Soojusvõrk объявил конкурс на закупку тепла сразу после того, как в августе стало ясно, что Enefit Power не может производить тепло по разумным ценам, сообщается в официальном пресс-релизе Департамента конкуренции. Объявление о том, что сетевое предприятие начнет закупать тепловую энергию у альтернативных поставщиков не позднее 1 сентября 2028 года, уже появилось на сайте Narva Soojusvõrk. Это означает, что к 2028 году в Нарве может появиться новая котельная. Также Лаури Карп подтвердил, что и само Enefit Power будет участвовать в этом конкурсе, так как также заинтересовано в строительстве новой котельной взамен газовой.
Катри Райк: нужен конкретный план
Однако на вопрос, что будет с ценой на тепло в Нарве в ближайшие четыре года, ясного ответа, к сожалению, нет.
Оппозиционный депутат Нарвского горсобрания Катри Райк сказала, что пока есть только идеи, как удержать в Нарве рост цен на тепло, но четкого плана, который точно осуществился бы к конкретному сроку, нет. В свое время Райк, будучи мэром Нарвы, активно выступала за выделение 20 миллионов из Фонда справедливого перехода на поддержку строительства в Нарве новой котельной. „Эта работа остановилась как раз, когда меня снимали с должности. Но сегодня задача мэра и председателя горсобрания – не оставлять в покое Министерство экономики, Министерство климата и Enefit Power, чтобы выработать этот конкретный план“, – сказала Катри Райк.
Лаури Карп согласен с тем, что вопрос о строительстве новой котельной надо было решать на пару лет раньше. „Если бы была машина времени, чтобы вернуться назад, то сегодня мы бы с вами здесь не сидели и не обсуждали бы рост тарифов на тепло“, – сказал он на пресс-конференции.
Сколько будет платить Елена Ивановна?
В нынешнем теплом октябре двухкомнатная брежневка пенсионерки отапливалась еще по старой цене: получилось 1,33 евро за квадратный метр или 67 евро за всю отапливаемую площадь. Но это еще ничего, говорит Елена Ивановна. В октябре прошлого, 2023 года, она заплатила за отопление 81 евро – 1,6 евро за квадратный метр. „Сколько буду платить в новом году?“ – спрашивает она. Разумеется, точно ответить на этот вопрос невозможно: это зависит от температуры воздуха и от расхода тепла в доме. И от того, на какой период времени будет запущен 11-й блок Нарвской электростанции.
Но, поскольку вопрос „Объясните простыми словами, насколько больше мы будем платить?“ читатели издания задают довольно часто, редакция по просьбе Елены Ивановны сделала приблизительный расчет того, насколько вырастет нагрузка на ее бюджет. Итак, в 2023 году женщина заплатила за отопление с декабря по май 134+167+124+100+76+28 = 629 евро. При новой цене отопления, которая и при условии примерно тех же, что и в 2023 году, погодных условий, пенсионерка заплатит с декабря по май в полтора раза больше, то есть 931 евро. То есть, за 6 месяцев – примерно на 300 евро больше, чем в прошлом отопительном сезоне. Эти 300 евро – половина ежемесячной пенсии Елены.
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