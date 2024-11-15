За отопление за сезон придется отдать полторы пенсии: как сдержать рост цен на тепло в Нарве

Однако даже если в декабре Балтийскую электростанцию запустят, что, как утверждает Enefit Power, вполне вероятно, проработать она сможет не более трех месяцев: декабрь, январь, февраль. После этого 11-му блоку будет необходим дорогостоящий капитальный ремонт, денег на который у предприятия на данный момент нет и не предвидится. По словам Александра Ефремова, на капитальный ремонт энергоблока может потребоваться минимум 3,6 миллиона евро – при условии, что серьезные дефекты устранять не придется. Но, поскольку большую часть года 11-й энергоблок убыточен и простаивает, таких средств в бюджете Enefit Power не предусмотрено. Новый руководитель Enefit Power Лаури Карп заверил, что предприятие хотело бы продлить работу Балтийской электростанции еще на несколько лет – как и для обеспечения энергобезопасности Эстонии, так и до тех пор, пока не будет решен вопрос с обеспечением нарвитян теплоэнергией по стабильной цене.

Член правления Enefit Power Александр Ефремов рассказал, что в настоящий момент 11-й блок расконсервирован, проверен и готов к работе, на месте и весь его персонал. Это связано с тем, что Балтийская электростанция будет участвовать в обеспечении энергетического резерва для плавного отключения Эстонии от общего с Россией и Белоруссией энергетического кольца БРЭЛЛ, которое произойдет 8 февраля.

Новость о том, что с 1 декабря отопление в Нарве подорожает почти на 50%, привела в шок множество нарвитян, в том числе и Елену. „Это второе крупное подорожание за два года. Что же будет дальше?“ – спрашивают нарвитяне. На прошлой неделе на пресс-конференции руководство Enefit Power утверждало, что с большой долей вероятности в декабре удастся запустить 11-й блок Балтийской электростанции – на то время, пока она работает Департамент конкуренции обязал предприятие отпускать тепловую энергию по прежней цене, то есть по 60,44 евро за мегаватт-час, соответственно, ниже будут и счета, которые нарвитяне получат от сетевого предприятия Narva Soojusvõrk.

Всего лишь два года назад Нарва была городом с самым дешевым центральным отоплением: цена составляла всего лишь 27,44 евро за мегаватт-час без НСO. Прошлой зимой цена выросла до 60,44 евро, а с 1 декабря этого года вступит в силу утвержденная Департаментом конкуренции 31 октября новая цена – 91,13 евро. Тепло было дешевым, пока работал 11-й блок Балтийской электростанции, который вырабатывал одновременно электрическую и тепловую энергию. При этом в качестве топлива использовались сланец и древесная щепа. Однако повышение цен на квоты за выбросы углекислого газа сделало электроэнергию Балтийской электростанции конкурентоспособной лишь в очень холодные и безветренные зимние месяцы. В остальное время Нарву отапливает резервная газовая котельная.

Но пока очевидно, что использовать для снижения цены на отопление 11-й блок – лишь временное решение. Что же будет с ценами в будущем году и в более отдаленной перспективе?

Новую котельную построят не раньше 2028 года

Год назад было объявлено, что Eesti Energia планирует построить в Эстонии две водородно-газовые электростанции, которые обеспечивали бы страну электроэнергией в период пикового спроса. Одну из таких электростанций планируется построить в Нарве, при этом остаточное тепло от ее работы можно было бы запускать в теплосети.

Но что теперь с этим проектом? По словам Лаури Карпа, инженеры компании работают над ним ежедневно, и он отнюдь не забыт.

Еще одна идея, которую долгое время обсуждали в Нарвской горуправе – пустить тепло в Нарву по трубопроводу непосредственно от Аувереской электростанции, такой проект обошелся бы в 21-25 миллионов евро. Но Лаури Карп лишь улыбается и качает головой: по его словам, это абсолютно неосуществимая идея, о которой даже говорить не стоит. Он объясняет: во-первых, эта вода не имела бы достаточно высокой температуры, во-вторых, речь шла бы о производстве тепла за счет фоссильного топлива, что по сегодняшним меркам неприемлемо.

Есть и еще один важный нюанс: если Балтийскую станцию все же закроют, а новую электростанцию или же хотя бы новую котельную для города так и не построят, то Нарва останется без резервной котельной. Это большой риск – вспомним хотя бы прошлую зиму, когда из-за сбоя на Балтийской электростанции буквально через пару часов включили резервную, газовую – но похолодание в жилых домах и учреждениях оказалось заметным. Руководство Enefit Power заверило, что оно этот риск понимает, и это одна из существенных причин, по которой 11-й блок хотят оставить рабочим еще на несколько лет.