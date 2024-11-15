„Мы еще не вздрогнули“. В октябре за отопление нарвитяне заплатили меньше, чем в прошлом году

Светлана Нурутдинова, председатель квартирного товарищества четырехэтажки на улице Йола, 3, рассказывает, что сейчас они заплатили меньше за отопление, чем в октябре прошлого года. Как раз по той причине, что с октябрем повезло, и он оказался теплым. Так, за всех собственников этого дома был сделан перевод 4546 евро, а год назад - 2610. В этом году они заплатили по тарифу 0,88, а в прошлом - 1,54.

„Повышение будет с 1 декабря, поэтому сейчас мы еще не вздрогнули“, - говорит Роман Копылов, председатель квартирного товарищества дома на улице Вестервали, 6. У него стаж работы председателем 22 года, и он привык ежемесячно контролировать цены, но пока, по его словам, судить рано, хотя и успокаиваться рано.

„У нас старый дом, держим температуру 18-23 градуса, если поднимем на пару градусов - все, скачок цены за отопление будет сразу резким“, - поясняет ситуацию председатель квартирного товарищества.

Анастасия - учитель, живет в сталинке недалеко от Променада в однокомнатной квартире. Даже за этот теплый октябрь тариф в ее доме оказался 1,27, она заплатила почти 47 евро за отопление, а прошлой зимой, по ее словам, тариф держался около 3,5. Она отдавала в зимние месяцы от 120 до 150 евро за отопление. Женщина говорит, что ей обидно, деньги она платит, при этом все равно мерзнет. „Тапочки и свитера не спасают, уже включаю обогреватель, зимой вряд ли станет теплее, потому что в нашем доме много пенсионеров, стараются температуру держать минимально возможную, чтобы экономить, но я в итоге переплачиваю еще и за электричество, - расстроено объясняет Анастасия. - Болеть мне нельзя, заменить меня на работе будет некому, а когда дома холодный пол - сразу болит горло, но и позволить себе другое жилье я не могу“.

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