Правда ли, что на этом фото показана настоящая сцена побега из Восточного Берлина?

9 ноября 2024 года в Германии праздновали 35-летие падения Берлинской стены, которая до 1989 года делила город на две части. Заграждение начали строить в августе 1961 года, чтобы избежать дальнейшего оттока жителей коммунистической ГДР в Западный Берлин. Сначала пограничники разместили на границе колючую проволоку и организовали КПП, а в последующие месяцы появилась и сама стена. В этот период жители восточной части города пытались преодолеть границу всеми возможными способами: выпрыгивали из окон домов, примыкавших к разделительной полосе, перелезали через колючую проволоку, прорывались через пропускные пункты. Утверждается, что снимок относится как раз к этому времени. „На старой малоизвестной фотографии — упавшая на колени девушка. Ей только что удалось перебежать границу между Восточным и Западным Берлином. Ещё секунда, и её бы, наверное, расстреляли… Но она успела. Солдаты с обеих сторон тычут друг в друга автоматами. Между ними всего лишь нарисованная черта“, — описывала эту фотографию в 2014 году в своём посте в Facebook российская журналистка и правозащитница Ева Меркачёва. В 2024 году пост блогера Андрея Сметаненко с этой фотографией и схожим описанием в X посмотрели 340 000 человек, поделились им более 500 пользователей. Также эту фотографию представляют как реальную пользователи LiveJournal и „ВКонтакте“.