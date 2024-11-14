Правда ли, что на этом фото показана настоящая сцена побега из Восточного Берлина?
В Сети в публикациях о жизни в разделённом Берлине нередко используют снимок, на котором запечатлена женщина, только что перебежавшая разделительную линию, и западноберлинские полицейские, сдерживающие правоохранителей из ГДР. Мы проверили корректность таких постов.
9 ноября 2024 года в Германии праздновали 35-летие падения Берлинской стены, которая до 1989 года делила город на две части. Заграждение начали строить в августе 1961 года, чтобы избежать дальнейшего оттока жителей коммунистической ГДР в Западный Берлин. Сначала пограничники разместили на границе колючую проволоку и организовали КПП, а в последующие месяцы появилась и сама стена. В этот период жители восточной части города пытались преодолеть границу всеми возможными способами: выпрыгивали из окон домов, примыкавших к разделительной полосе, перелезали через колючую проволоку, прорывались через пропускные пункты. Утверждается, что снимок относится как раз к этому времени. „На старой малоизвестной фотографии — упавшая на колени девушка. Ей только что удалось перебежать границу между Восточным и Западным Берлином. Ещё секунда, и её бы, наверное, расстреляли… Но она успела. Солдаты с обеих сторон тычут друг в друга автоматами. Между ними всего лишь нарисованная черта“, — описывала эту фотографию в 2014 году в своём посте в Facebook российская журналистка и правозащитница Ева Меркачёва. В 2024 году пост блогера Андрея Сметаненко с этой фотографией и схожим описанием в X посмотрели 340 000 человек, поделились им более 500 пользователей. Также эту фотографию представляют как реальную пользователи LiveJournal и „ВКонтакте“.
С августа по декабрь 1961 года при попытке сбежать на Запад погибли 12 берлинцев. Всего за время существования стены таких было 101, большинство были застрелены. Ещё 31 человек был убит, хотя не планировал незаконно пересечь стену, а восемь пограничников ГДР погибли при исполнении служебных обязанностей. Общее количество жертв, вызванных существованием стены, до сих пор неизвестно — по оценкам немецких историков, оно превышает несколько сотен человек.
Обратный поиск Google по изображению приводит к первоисточнику — снимку из фотобазы агентства Getty Images. В описании указывается, что это кадр из фильма „Восточная зона, Западная зона“ режиссёра Пьеро Виварелли, снятого в 1962 году.
Оригинальное название фильма — „Сегодня в Берлине“ (Oggi a Berlino). Девушка, стоящая на коленях, — это актриса Нана Остен, исполнительница главной женской роли. В базе Getty Images можно найти и другие кадры этого эпизода: на одном из фото героиня Остен обнимает своего возлюбленного Ханса (его сыграл Хельмут Грим), только что бежавшего из Восточного Берлина.
Фильм был снят на следующий год после начала возведения Берлинской стены. В целом он отражает реальные события: бегство жителей ГДР на Запад, жестокость восточногерманских полицейских, сооружение разделившего город барьера. Однако это художественное произведение, а не документальные кадры. Поэтому сказать, что это фотография настоящего побега из Восточного Берлина, нельзя. Кроме того, сам кадр вырван из контекста. По сюжету фильма через границу бежит Ханс, а его девушка Рита живёт в Западном Берлине. Ханса убивают выстрелами в спину, а Рита стоит на коленях, оплакивая своего возлюбленного. Из подписи к снимку в базе Getty Images следует, что по сюжету западногерманские полицейские в этот момент не дают сотрудникам правоохранительных органов ГДР забрать тело.
Итог: Неправда